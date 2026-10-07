Zelarayán reveló que jugó el clásico ante Talleres con una fractura: "Siempre trato de estar"

FOTO: "El Chino", en una escena del duelo ante la "T".

El volante ofensivo y capitán de Belgrano, Lucas “El Chino” Zelarayán, reveló este miércoles que disputó el pasado clásico ante Talleres pese a tener una fractura en una mano.

En rueda de prensa tras el entrenamiento del "Pirata", donde estuvo presente Cadena 3, el futbolista contó que sufrió la lesión durante el partido ante Estudiantes de Río Cuarto y que decidió mantenerla en reserva.

“Tuve una fractura con Estudiantes de Río Cuarto. No dije nada ni se dijo nada. Tratamos de conservar eso. Me volvió a pasar lo mismo: me pisaron. Algunos médicos no querían que juegue, otros sí. Nunca decimos nada, hicimos todo lo posible y, con la ayuda de los médicos y un poco de antiinflamatorios, pude jugar”, sostuvo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Zelarayán explicó que no quiso hacer pública la situación para evitar excusas y porque su intención siempre fue estar a disposición del equipo.

“No me gusta decirlo ni poner excusas, pero siempre trato de estar para el equipo. Por ahí se hablan muchas cosas, pero los que estamos puertas adentro sabemos cómo es”, agregó.

“Se dijeron muchas cosas que nada que ver”

El capitán también se refirió a las versiones que circularon sobre supuestos problemas físicos y explicó qué ocurrió durante el último tiempo.

“Por suerte vengo jugando todos los partidos 90 minutos y los termino bien. Necesitaba el parate para ponerme bien físicamente. Se dijeron muchas cosas: que tenía problemas en la rodilla, que no entrenaba, que tenía problemas de salud, cosas que nada que ver”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que sí tuvo una lesión en la rodilla, pero producto de un golpe.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Tuve una lesión en el lateral interno de la rodilla por un golpe, que es difícil porque te deja jugar pero a la vez te duele. Y en un momento dije que quería ponerme bien”, marcó.

Sobre su estado actual, "El Chino" aseguró que está en condiciones de continuar y que ya trabaja con normalidad junto al plantel.

“Me vengo sintiendo bien: hace tres partidos juego los 90 minutos, hoy ya estoy corriendo con el grupo. No es que entreno los últimos dos días, como dice mucha gente que habla al pedo porque tiene que hablar algo”, concluyó.

Entrevista de Maximiliano Molina