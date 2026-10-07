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Zelarayán reveló que jugó el clásico ante Talleres con una fractura: "Siempre trato de estar"

El capitán de Belgrano contó que sufrió una fractura en la mano ante Estudiantes de Río Cuarto y que decidió jugar lo mismo con la ayuda de los médicos. "No me gusta decirlo ni poner excusas", dijo ante la consulta de Cadena 3

07/10/2026 | 12:57Redacción Cadena 3

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"El Chino", en una escena del duelo ante la "T".

FOTO: "El Chino", en una escena del duelo ante la "T".

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El volante ofensivo y capitán de Belgrano, Lucas “El Chino” Zelarayán, reveló este miércoles que disputó el pasado clásico ante Talleres pese a tener una fractura en una mano.

En rueda de prensa tras el entrenamiento del "Pirata", donde estuvo presente Cadena 3, el futbolista contó que sufrió la lesión durante el partido ante Estudiantes de Río Cuarto y que decidió mantenerla en reserva.

“Tuve una fractura con Estudiantes de Río Cuarto. No dije nada ni se dijo nada. Tratamos de conservar eso. Me volvió a pasar lo mismo: me pisaron. Algunos médicos no querían que juegue, otros sí. Nunca decimos nada, hicimos todo lo posible y, con la ayuda de los médicos y un poco de antiinflamatorios, pude jugar”, sostuvo.

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Zelarayán explicó que no quiso hacer pública la situación para evitar excusas y porque su intención siempre fue estar a disposición del equipo.

“No me gusta decirlo ni poner excusas, pero siempre trato de estar para el equipo. Por ahí se hablan muchas cosas, pero los que estamos puertas adentro sabemos cómo es”, agregó.

“Se dijeron muchas cosas que nada que ver”

El capitán también se refirió a las versiones que circularon sobre supuestos problemas físicos y explicó qué ocurrió durante el último tiempo.

“Por suerte vengo jugando todos los partidos 90 minutos y los termino bien. Necesitaba el parate para ponerme bien físicamente. Se dijeron muchas cosas: que tenía problemas en la rodilla, que no entrenaba, que tenía problemas de salud, cosas que nada que ver”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que sí tuvo una lesión en la rodilla, pero producto de un golpe.

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“Tuve una lesión en el lateral interno de la rodilla por un golpe, que es difícil porque te deja jugar pero a la vez te duele. Y en un momento dije que quería ponerme bien”, marcó.

Sobre su estado actual, "El Chino" aseguró que está en condiciones de continuar y que ya trabaja con normalidad junto al plantel.

“Me vengo sintiendo bien: hace tres partidos juego los 90 minutos, hoy ya estoy corriendo con el grupo. No es que entreno los últimos dos días, como dice mucha gente que habla al pedo porque tiene que hablar algo”, concluyó.

Entrevista de Maximiliano Molina

Lectura rápida

¿Qué reveló Lucas Zelarayán? Disputó el clásico ante Talleres con una fractura en la mano.

¿Quién es Lucas Zelarayán? Es el volante ofensivo y capitán de Belgrano.

¿Cuándo sufrió la lesión? Durante el partido ante Estudiantes de Río Cuarto.

¿Dónde se siente actualmente? Está en condiciones de continuar y trabaja con normalidad junto al plantel.

¿Por qué mantuvo la lesión en reserva? Para evitar excusas y porque quería estar a disposición del equipo.

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