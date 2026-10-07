FOTO: Corte Suprema ratifica condena a dos mujeres por el asesinato del financista Walter Molina en Almagro

Buenos Aires, 7 octubre (NA) – La Corte Suprema de Justicia ha confirmado las condenas impuestas a dos mujeres involucradas en la emboscada que resultó en el asesinato del financista Walter Molina, ocurrido en un departamento del barrio porteño de Almagro.

Los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron como inadmisible el recurso presentado por la defensa de Julieta Antonella Lacivitta y Estefanía Romero, quienes habían sido condenadas por su participación en el hecho.

Lacivitta fue sentenciada a 14 años de prisión por homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de un arma de fuego, mientras que Romero recibió una pena de 5 años de prisión como partícipe primaria.

El crimen tuvo lugar el 19 de noviembre de 2022, cuando Molina fue citado a un departamento en la avenida Díaz Vélez para llevar a cabo una transacción de compra y venta de dólares.

De acuerdo con la investigación, esta operación era en realidad una trampa destinada a robarle. Molina fue convocado por una mujer que se hacía llamar "Camila", quien en realidad era Lacivitta, y que ya había mantenido encuentros previos con él en ese mismo lugar para la compra de dólares.

Al ingresar al departamento, Molina fue sorprendido por Eduardo "Calabaza" Ajalla Cabrera, el novio de Romero y miembro de la barrabrava de Atlanta, quien lo golpeó y le disparó en el tórax con una pistola de 9 milímetros.

Tras el ataque, los agresores huyeron con el dinero en un vehículo de Romero, que había permanecido en las cercanías, según la acusación.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 12 dictó la condena contra Lacivitta y Romero, decisión que fue respaldada por la Cámara Nacional de Casación Penal. Posteriormente, la defensa interpuso un recurso en queja ante la Corte Suprema, el cual fue desestimado bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Cabrera, el tercer implicado en el caso, se encontraba prófugo al momento del juicio y fue detenido en 2023. Sin embargo, el 9 de febrero de 2025, logró escapar junto a otros cinco reclusos de la Comisaría 6A de la Ciudad de Buenos Aires, tras maniatar al jefe de servicio.

Cuatro años después del asesinato de Molina, Cabrera fue capturado tras una intensa persecución policial que culminó en un tiroteo, en el que uno de sus cómplices perdió la vida.