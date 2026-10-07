Investigación por un incidente entre un socio de Tech Security y un custodio de la Selección
Pablo Vázquez, socio gerente de la empresa de seguridad privada, fue mencionado en versiones sobre un presunto episodio con un integrante de la seguridad de la Selección durante el homenaje a Lionel Messi.
FOTO: Estadio Monumental.
Buenos Aires, 7 de octubre (NA) – Pablo Vázquez, socio gerente de Tech Security SRL, ha sido mencionado en informes sobre un presunto incidente con un miembro de la seguridad de la Selección, durante el homenaje a Lionel Messi celebrado en el estadio Monumental.
De acuerdo a lo que ha trascendido, el episodio se habría desarrollado en el contexto del operativo de seguridad implementado para el evento, aunque hasta ahora no hay detalles oficiales sobre lo sucedido ni posibles acciones que se tomen a raíz de este hecho.
Las versiones indican que la situación se originó tras una reprimenda relacionada con problemas surgidos durante el operativo de la empresa privada en el estadio. Entre las dificultades mencionadas se incluyen el acceso de hinchas al campo de juego, complicaciones en los controles de ingreso y la respuesta ante un empleado que se descompensó durante la actuación de Soledad Pastorutti.
Pablo Ariel Vázquez es identificado como socio gerente y principal accionista de Tech Security SRL, poseyendo el 51% de las acciones de la compañía. Además, ha ocupado el cargo de jefe de seguridad en River Plate y ha sido mencionado como oficial de seguridad de CONMEBOL e integrante de la comisión de seguridad de FIFA, aunque aún no se ha emitido una decisión oficial sobre las posibles repercusiones del episodio.
Lectura rápida
¿Quién está involucrado en el incidente?
El incidente involucra a Pablo Vázquez, socio gerente de Tech Security, y un miembro de la seguridad de la Selección.
¿Dónde ocurrió el hecho?
El episodio tuvo lugar en el estadio Monumental durante el homenaje a Lionel Messi.
¿Cuándo se produjo el incidente?
El incidente se reportó el 7 de octubre durante el homenaje a Messi.
¿Qué problemas se mencionaron?
Se señalaron problemas con el ingreso de hinchas, complicaciones en los controles de acceso y la atención a un empleado descompensado.
¿Qué acciones se han tomado hasta ahora?
No hay información oficial sobre acciones tomadas o consecuencias derivadas del incidente.
[Fuente: Noticias Argentinas]