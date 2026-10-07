“Historias de gente aguerrida”, el libro del fotógrafo cordobés que recorría el mundo en bicicleta

FOTO: Paula y Carmen, la hermana y la madre de "Juani" Bettoli, entrevistadas por Sergio Suppo.

¿Quién era Juan Ignacio "Juani" Bettoli y cómo nació su decisión de recorrer el mundo en bicicleta?

Carmen Buteler: Juani era una persona muy especial que con el tiempo comprendió que no podía vivir de manera estable en un solo lugar y que necesitaba conocer otros países y continentes para saber cómo vivía la gente. Su viaje no fue una decisión intempestiva, sino un proceso de reflexión de varios meses hasta que en 2017, al cumplir 30 años, comenzó su travesía trabajando primero en Australia y viajando luego por el sudeste asiático, donde ideó el proyecto de unir Pekín y Teherán.

Paula Bettoli: Al principio nos pareció una idea muy loca y pensamos que en un par de meses estaría de regreso en casa. Sin embargo, logró concretar la travesía completa recorriendo 12.000 kilómetros en bicicleta a través de nueve países, desde China hasta Irán.

¿De qué manera nació el proyecto del libro “Historias de gente aguerrida” y cómo encararon la reconstrucción del material tras su trágico fallecimiento en Nigeria?

Carmen Buteler: Juani dejó el libro escrito e incluso con el título definido, pero no llegó a publicarlo antes de iniciar su viaje por África. Tras su fallecimiento el 15 de agosto de 2024 en un accidente vial en Nigeria, un amigo profesor de literatura que conservaba el manuscrito nos envió el archivo de texto. A partir de allí, les propuse en familia editar la obra y Paula se sumó inmediatamente para asumir juntas el trabajo de selección y recuperación del material.

Paula Bettoli: Cuando mi mamá me propuso editar el libro, al principio pensé que era un imposible porque sentía que teníamos un rompecabezas de 100.000 piezas al que le faltaban partes fundamentales. El mayor desafío consistió en seleccionar las fotografías, que eran un elemento indispensable para acompañar el relato; finalmente realizamos una minuciosa selección de 183 imágenes entre una cantidad enorme de archivos.

La recuperación de los archivos visuales implicó una odisea debido a los bloqueos de seguridad de sus dispositivos. ¿Cómo lograron descifrar la clave de acceso al teléfono celular devuelto desde África?

Carmen Buteler: Fue un verdadero milagro. Mientras revisaba en mi teléfono los videos que él me enviaba durante el viaje, encontré una grabación donde Juani se filmaba comiendo e ingresaba su clave en la pantalla. Aunque no se veían los números impresos, identifiqué la posición de los círculos presionados. Al probar esa secuencia e ingresar el número ocho al final, el teléfono muy deteriorado que nos devolvieron de Nigeria se abrió sorpresivamente.

Paula Bettoli: No podíamos acceder a su cuenta de Drive y el trámite con Google resultaba imposible. Ningún técnico había podido abrir el dispositivo, por lo que sentimos que fue el propio Juani quien nos ayudó a recuperar todo el material.

Además del teléfono celular, ¿cómo consiguieron finalmente las fotografías en alta definición que terminaron formando parte de la publicación?

Carmen Buteler: Las pertenencias y las memorias externas de Juani nos llegaron casi ocho meses después del accidente, en abril de 2025. Un conocido de nuestro hijo Marcos que trabajaba en la ONU en Abuya retiró las cosas de la embajada en Nigeria y las trasladó a Calgary, Canadá, donde Marcos las recibió y las envió a la Argentina. En esas memorias guardaba las fotos originales en alta definición, con las que trabajamos junto a la diseñadora Fernanda Vincenti y el traductor Nicolás Medins para editar la versión bilingüe.

Paula Bettoli: En el teléfono teníamos los videos, pero las imágenes no contaban con la calidad suficiente para la imprenta. La llegada de las memorias externas nos aportó el material fotográfico definitivo con la resolución requerida para imprimir la obra.

Carmen, como artista plástica, elaboraste una instalación artística a partir de las partes de la bicicleta siniestrada que se expone en el Museo Palacio Ferreyra. ¿En qué consiste y cómo fue el proceso de creación de la obra titulada “Atar”?

Carmen Buteler: Al recibir la noticia de su muerte, necesité canalizar el dolor a través del arte. Desarmamos la bicicleta destruida y, tras tener sus partes guardadas durante meses, las colgué sobre una tela con diseños africanos que había comprado previamente. La titulé “Atar” porque en esa localidad de Mauritania Juani estuvo varado 20 días por una rotura en la cadena hasta que recibió un repuesto desde Dinamarca; tejer partes de la bicicleta simboliza la resiliencia y representa una forma amorosa de hacer el duelo.

Paula Bettoli: La instalación artística utiliza las partes de la bicicleta para resignificar la pérdida y transformar el dolor familiar en un homenaje creativo y afectivo a la memoria de Juani.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la presentación oficial del libro “Historias de gente aguerrida”?

Carmen Buteler: La presentación formal del libro se realizará el viernes 9 de octubre, a las 17.30, en el Museo Evita-Palacio Ferreyra de la ciudad de Córdoba, con entrada libre y gratuita, y contará con la participación del periodista Miguel Clariá, autor del prólogo.

Paula Bettoli: Esperamos que muchas personas puedan leer el libro para que la historia de Juani y sus viajes continúen recorriendo el mundo.

Para finalizar la entrevista, ¿qué libro, película o serie les gustaría compartir con la audiencia?

Carmen Buteler: Recomiendo la película "Los amigos de Peter", una obra muy especial que me conecta de manera profunda con el recuerdo y la memoria de Juani.

Paula Bettoli: Recomiendo la lectura del libro "El hombre en busca de sentido", de Viktor Frankl.

Entrevista de Sergio Suppo.