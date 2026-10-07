Adjudicaron la Terminal I de Villa Constitución para el movimiento de arena y áridos
El proyecto también prevé trabajos de dragado y mantenimiento en el pie de muelle y espejo de agua. Fue vinculado por funcionarios santafesinos con la demanda generada por la actividad de Vaca Muerta.
07/10/2026 | 16:16Redacción Cadena 3
FOTO: Villa Constitución: la terminal permanecía inactiva desde hacía casi siete décadas.
La Terminal I del Puerto de Villa Constitución fue adjudicada a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Southern Silica SRL y Esesa SA, tras la Licitación Pública N° 1/2026. El predio, de más de 33.000 metros cuadrados sobre el río Paraná, permanece sin actividad desde hace casi siete décadas.
De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Santa Fe, la propuesta contempla la recuperación de las instalaciones existentes y la incorporación de equipamiento destinado al acopio, clasificación y despacho de arena y otros áridos.
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El proyecto también prevé trabajos de dragado y mantenimiento en el pie de muelle y el espejo de agua, con el objetivo de mantener las condiciones necesarias para la navegación.
La inversión privada estimada para la puesta en funcionamiento de la terminal ronda los 4,5 millones de dólares, según informó la Provincia. La iniciativa está orientada principalmente al movimiento de arena y áridos y fue vinculada por funcionarios santafesinos con la demanda generada por la actividad de Vaca Muerta.
La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, señaló que la terminal podría utilizarse para canalizar cargas vinculadas con ese desarrollo energético a través de los puertos públicos santafesinos. La funcionaria también destacó la ubicación de Villa Constitución y su conexión con el río Paraná y la red ferroviaria.
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Desde el Gobierno provincial plantearon que la recuperación de la infraestructura portuaria permitiría incorporar nuevamente el predio al circuito productivo. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que contar con infraestructura de transporte y logística permite reducir costos y mejorar la competitividad de la producción.
Por su parte, el presidente del Ente Administrador del Puerto de Villa Constitución, Hernán Salemi, destacó el valor histórico de la Terminal I para la ciudad y consideró que la adjudicación abre una posibilidad de generación de empleo en la región.
Por el momento, la adjudicación establece el marco para la explotación del predio y el desarrollo de las inversiones previstas. La puesta en funcionamiento efectiva de la terminal dependerá de la ejecución de las obras, la incorporación del equipamiento y el inicio de las operaciones contempladas en el proyecto.
La Terminal I forma parte del Puerto de Villa Constitución y se encuentra sobre la Vía Navegable Troncal del río Paraná, una ubicación que constituye uno de los principales argumentos utilizados por la Provincia para impulsar su recuperación.
Lectura rápida
¿Qué fue adjudicado? La Terminal I del Puerto de Villa Constitución fue adjudicada a una UTE integrada por Southern Silica SRL y Esesa SA.
¿Quiénes están involucrados en la adjudicación? La adjudicación involucra a la UTE de Southern Silica SRL y Esesa SA, y fue informada por el Gobierno de Santa Fe.
¿Cuándo se realizó la licitación? La licitación pública fue la N° 1/2026.
¿Dónde se ubica la terminal? La terminal se encuentra en el Puerto de Villa Constitución sobre el río Paraná.
¿Por qué es relevante la recuperación de la terminal? La recuperación permitirá el movimiento de arena y áridos, vinculándose a la demanda de Vaca Muerta y generando empleo en la región.