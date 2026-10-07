Qué mirar al comprar pollo y por qué ya se consume más que la carne de vaca

El consumo de carne aviar alcanzó los 47 kilos anuales por habitante y superó, aunque por un margen mínimo, al de carne vacuna, que se ubicó en 46,7 kilos. La diferencia es de apenas 300 gramos, pero marca un cambio en el consumo de carnes en Argentina.

El dato fue analizado en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario Juan Ramos, presidente de la Sociedad de Carniceros, quien sostuvo que la diferencia entre ambos productos se explica principalmente por el precio y que la tendencia se viene observando desde hace tiempo.

“Hay momentos, yo diría que los primeros días del mes, la carne por ahí puede sacar alguna pequeña ventaja. Hacia final del mes, en la última semana, por el tema del costo... el pollo gana terreno, explicó Ramos.

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Según el dirigente, el pollo ya forma parte habitual de la compra en las carnicerías, no solo como producto entero sino también en filetes y preparaciones como milanesas.

Ramos también destacó la variedad de preparaciones que permite el pollo y su incorporación definitiva a la dieta cotidiana. En ese sentido, consideró que se trata de una carne que ofrece múltiples posibilidades y que puede utilizarse en distintas comidas y preparaciones.

La diferencia de consumo, de todos modos, es muy ajustada y puede variar durante el mes. Por eso, más que un reemplazo definitivo de la carne vacuna, el dato muestra hasta qué punto el precio condiciona las elecciones de los consumidores.

Qué mirar al comprar pollo

El carnicero también brindó algunas recomendaciones para quienes compran pollo, especialmente a la hora de diferenciar un producto fresco de otro que lleva varios días o que contiene una cantidad excesiva de agua.

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Según explicó, existen numerosas marcas y calidades en el mercado. Uno de los problemas que mencionó es la cantidad de agua que pueden contener algunos productos. Como ejemplo, señaló que en un cajón de 20 kilos puede haber una pérdida de dos o tres kilos al abrirlo debido al líquido.

Para Ramos, más que el tamaño del pollo, lo importante es la calidad y la frescura. En ese sentido, recomendó observar el producto antes de comprarlo y prestar especial atención al olor, la textura y el aspecto general.

“El pollo cuando ya se pone más días ya empieza a generar olor”, explicó. También señaló que debe presentar una apariencia fresca, con brillo y un color característico, mientras que las puntas de las alas y de las patas no deberían presentar un aspecto oscuro.

El carnicero agregó que una de las mejores comprobaciones puede hacerse incluso después de la compra, al abrir el envase en casa. Si el producto presenta un olor desagradable o el líquido que desprende tiene una coloración más oscura de lo habitual, consideró que es una señal para prestar atención.

Entrevista de Lucas Correa.