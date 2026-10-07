El 54% de los varones quiere más hijos, pero el cuidado recae sobre las mujeres

FOTO: El 54% de los varones quiere más hijos, pero las mujeres asumen la mayor parte del cuidado.

Por Federico Albarenque

El 54% de los varones argentinos de entre 18 y 45 años quiere tener más hijos de los que tiene, según la primera encuesta nacional de intenciones reproductivas del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El relevamiento también muestra que las tareas cotidianas de crianza recaen mayoritariamente sobre las mujeres.

La investigación, realizada junto con la consultora Voices!, se titula Deseos reproductivos en la encrucijada y aborda las motivaciones y las barreras que influyen en las decisiones de tener hijos.

En la distribución del cuidado, los varones se adjudican un rol principal especialmente en actividades recreativas: el 21% señala que ocupa ese lugar al jugar con sus hijos. Las responsabilidades vinculadas con las necesidades básicas, la salud y el aseo quedan principalmente a cargo de las mujeres.

Esa distribución también incide en las decisiones familiares. El 18% de las mujeres que tuvo menos hijos de los que hubiera deseado indicó que el escaso involucramiento de su pareja en las tareas del hogar y de cuidado influyó en que no tuviera más.

La encuesta señala, además, que el 68% de los varones considera importante la paternidad para alcanzar una vida plena. Entre quienes tienen de 18 a 24 años, el 56% considera importante o indispensable tener hijos, frente al 34% de las mujeres de la misma edad.

El estudio se realizó entre enero y febrero de 2026 mediante cuestionarios online autoadministrados. Participaron 1.515 personas de entre 18 y 70 años de todas las regiones del país, con una muestra diseñada según parámetros del Censo Nacional 2022 y ponderada por nivel educativo.