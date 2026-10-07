El Gobierno reúne a la mesa política y busca frenar la sesión contra el DNU de la Ley de Tierras

El Gobierno nacional reunirá a su mesa política en la Casa Rosada para definir cómo impedir que la oposición consiga el quórum necesario para una sesión especial en Diputados contra el DNU 70/2023. El encuentro estará encabezado por Karina Milei y también abordará las negociaciones para avanzar con el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

La oposición busca llevar al recinto el rechazo al decreto, que incluyó la derogación de la Ley de Tierras, junto con medidas para las familias endeudadas y la extensión de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta diciembre de 2027.

La disputa estará centrada en los 129 diputados necesarios para abrir la sesión. En ese escenario, será decisiva la posición de los bloques que responden a los gobernadores. Un legislador oficialista consultado por TN consideró “muy difícil” que la oposición alcance el quórum.

Para la reunión se espera la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de Diputados, Martín Menem; la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el armador nacional Eduardo Menem; el asesor Santiago Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Además de contener la ofensiva opositora, la Casa Rosada busca reunir apoyos para sus proyectos. En Diputados, sus prioridades incluyen el Presupuesto 2027, la Ley de Defensa de la Soberanía y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En el Senado, apunta al denominado super-RIGI y a la reforma electoral.

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Esta última iniciativa continúa trabada en comisiones por la falta de consenso sobre la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Santilli prevé una nueva ronda de reuniones con gobernadores para acercar posiciones y asegurar respaldo legislativo.

Las conversaciones también incluyen posibles acuerdos electorales con La Libertad Avanza para 2027. El Ejecutivo evalúa ampliar las alianzas que construyó en 2025 y negociar las condiciones de competencia en distintas provincias.

En algunos distritos, esas conversaciones contemplan la presentación de candidatos que no comprometan la reelección de los gobernadores. En otros, el oficialismo proyecta una competencia directa.

Los mandatarios provinciales reclaman garantías políticas a cambio de acompañar las iniciativas del Gobierno en el Congreso. Santilli y los Menem, bajo la conducción de Karina Milei, tendrán a su cargo esas negociaciones, en un escenario en el que los apoyos provinciales serán centrales para la agenda legislativa.

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