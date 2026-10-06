El mensaje de Milei a Messi: “Con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible”
El Presidente le agradeció al capitán de la Selección por la magia que brindó dentro y fuera de la cancha y cerró con un “Vamos Argentina”.
06/10/2026 | 19:15Redacción Cadena 3
FOTO: El presidente Javier Milei.
El presidente Javier Milei le dedicó un mensaje a Lionel Messi en redes sociales por su despedida de la Selección argentina, destacando el legado que dejó el capitán durante su trayectoria con la camiseta albiceleste.
“Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible”, expresó el mandatario.
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Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible.
Messi es imposible...!!!
VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! https://t.co/J6tHD97MB4— Javier Milei (@JMilei) October 6, 2026
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Milei cerró su publicación con una frase dedicada al astro argentino y su habitual arenga: “Messi es imposible...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!”.
La despedida de Lionel Messi
La Selección argentina se prepara para una noche inolvidable, ya que este martes se enfrentará con su par de Benín en la que será la gran despedida de Lionel Messi.
El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, contará con la cobertura en vivo de Cadena 3. El árbitro designado fue el chileno Fernando Véjar, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.
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Una noche inolvidable. Llegó el día: Argentina enfrenta a Benín en la despedida de Messi de la selección
El encuentro se juega, desde las 20, en "Monumental". Es la última función del astro rosarino con la camiseta albiceleste. Transmite Cadena 3.
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Lectura rápida
¿Quién dedicó un mensaje a Lionel Messi? El presidente Javier Milei.
¿Qué destacó Milei en su mensaje? El legado que dejó Lionel Messi durante su trayectoria con la Selección argentina.
¿Cuándo se llevará a cabo la despedida de Messi? Este martes a las 20.
¿Dónde se realizará el encuentro? En el Estadio Monumental.
¿Quién será el árbitro del partido? El árbitro designado es el chileno Fernando Véjar.