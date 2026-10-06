El mensaje de Milei a Messi: “Con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible”

El presidente Javier Milei le dedicó un mensaje a Lionel Messi en redes sociales por su despedida de la Selección argentina, destacando el legado que dejó el capitán durante su trayectoria con la camiseta albiceleste.

“Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible”, expresó el mandatario.

/Inicio Código Embebido/

Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible. Messi es imposible...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! https://t.co/J6tHD97MB4 — Javier Milei (@JMilei) October 6, 2026

/Fin Código Embebido/

Milei cerró su publicación con una frase dedicada al astro argentino y su habitual arenga: “Messi es imposible...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!”.

La despedida de Lionel Messi

La Selección argentina se prepara para una noche inolvidable, ya que este martes se enfrentará con su par de Benín en la que será la gran despedida de Lionel Messi.

El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, contará con la cobertura en vivo de Cadena 3. El árbitro designado fue el chileno Fernando Véjar, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/