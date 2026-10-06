¿Cómo descubre Amazon si tienes 'nalgas planas'? La sorprendente revelación de un usuario

Amazon, la gigante del comercio electrónico, es conocida por recopilar datos sobre sus usuarios en función de sus compras. Esto no debería sorprender a nadie, pero lo que sí asombra es la forma en que se presentan estas suposiciones. Un usuario en la plataforma Threads compartió su experiencia al descubrir que Amazon había hecho afirmaciones sobre su cuerpo, incluyendo la afirmación de que "tiene nalgas planas".

La usuaria, conocida como @fangirlinmegan, se encontró con una sección en la configuración de su cuenta de Amazon que enumeraba varias suposiciones sobre ella. Entre las afirmaciones más benignas, como "compra en departamentos de mujeres" y "probablemente posee una aspiradora robot Shark", se encontraba la sorprendente observación sobre su figura.

"Me topé con una página de suposiciones que Amazon ha hecho sobre mí basándose en mis compras y estoy literalmente sin palabras", escribió en Threads. "No es que esté equivocada, pero ¿realmente tenían que mencionarlo de esa manera?"

Su publicación rápidamente se volvió viral, acumulando más de un millón de vistas y generando curiosidad entre otros usuarios sobre lo que Amazon podría estar asumiendo sobre ellos. Para aquellos interesados en descubrir sus propias suposiciones, aquí se explica cómo hacerlo.

En la versión de escritorio de Amazon, los usuarios pueden acceder a esta sección pasando el cursor sobre el saludo que dice "Hola, [tu nombre]" en la esquina superior derecha. Luego, deben hacer clic en "Cuenta" bajo la sección "Tu cuenta". Dentro de "Preferencias de pedido y compra", se debe seleccionar "Tus preferencias de compra". Aquí, los usuarios pueden agregar información como su talla de calzado, intereses y preferencias dietéticas. Sin embargo, el objetivo es descubrir si Amazon tiene alguna suposición peculiar sobre ellos.

Al desplazarse hacia la parte inferior de la página, los usuarios verán una opción hipervinculada en azul que dice "Gestionar tu información". Al hacer clic en esto, podrán ver qué datos tiene Amazon sobre ellos.

En la aplicación móvil, el acceso se realiza tocando el ícono de menú en la parte inferior, luego navegando a Cuenta > Preferencias de compra > Acerca de ti.

En mi caso, Amazon ha deducido que soy alguien que "practica fotografía", "juega juegos de cartas coleccionables" y está "inverso en el ecosistema de Apple". Todo esto es cierto. Amazon incluso me ha elogiado al notar que "leo no ficción diversa", a lo que respondo: "Sí, soy una intelectual de mente abierta con sed de conocimiento. Gracias por notarlo".

Otros colegas también encontraron que Amazon había captado correctamente sus intereses, como en discos de vinilo y cerámica, así como una preferencia por "materiales naturales" en la decoración del hogar y ropa que "prioriza la comodidad". Aunque ninguno de ellos se encontró con una afirmación tan atrevida como "tiene nalgas planas", la usuaria de Threads señaló que esto probablemente se debía a que había comprado "leggings que realzan las nalgas".

Las empresas tecnológicas tienen acceso a mucha información sobre nosotros, y es inquietante darse cuenta de cuán atentos están a cómo utilizamos sus plataformas. Vivimos en un mundo de alarmante vigilancia, pero al menos sé que Amazon no piensa que mi trasero es plano.