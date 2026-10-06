En Rosario se palpitó la despedida de Messi a pura emoción en pantalla gigante: "Orgullo"

FOTO: A horas de la despedida, el barrio de Messi vuelve a ser protagonista en Rosario.

FOTO: A horas de la despedida, el barrio de Messi vuelve a ser protagonista en Rosario.

FOTO: A horas de la despedida, el barrio de Messi vuelve a ser protagonista en Rosario.

Rosario vive una jornada especial con la Selección argentina y Lionel Messi. En el Parque de los Héroes, junto al Museo del Deporte Santafesino, una pantalla gigante reúne a vecinos y familias que llegaron para compartir el partido y acompañar una de las últimas presentaciones del capitán argentino.

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Desde las 17, el lugar está colmado de público. Hay reposeras, mates, chicos jugando a la pelota y bicicletas, mientras en el escenario se suceden distintas propuestas musicales.

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Uno de los detalles que más llama la atención es la convivencia entre hinchas de Rosario Central y Newell's. Entre los vecinos está Miriam, quien vive hace 72 años en el barrio y fue vecina de Celia, la abuela de Messi. La mujer recordó haber visto al futbolista cuando era pequeño, durante sus visitas a la casa de su abuela. “Era chiquitito”, contó a Cadena 3 Rosario sobre aquellos años.

Miriam también destacó el orgullo que genera en el barrio la historia del capitán argentino. “Para nosotros es un orgullo. Estamos contentos porque es una gran persona, que es lo principal. Más allá de lo futbolístico, es la persona que es”, expresó.

La mujer también valoró los cambios que tuvo la zona con el paso de los años y el interés que genera entre quienes llegan para conocer los lugares vinculados a la infancia del futbolista. “Lo pusieron lindo también al barrio. Encontraron los murales todos nuevos. Ahora lo pintaron de nuevo. Quedó bárbaro”, señaló.

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“Queremos homenajear y despedir como se debe a Lionel Messi, entonces acá, en lo que es su barrio, su casa, delante del Museo del Deporte y con la pantalla como compañera, vamos a estar transmitiendo el partido”, expresó asimismo la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda.

La funcionaria detalló que habrá “movida con magos, dispositivos lúdicos para los chicos” y la presencia de Capi, la mascota de los Juegos Suramericanos. También se presentarán Los de Barbacena y Azul Saita, quien preparó una canción especial dedicada al capitán argentino. “Los Barbacena van a meterle música y cumbia a la movida previa”, señaló Rueda.

Además, el Museo del Deporte permanecerá abierto hasta las 23 y permitirá recorrer el espacio dedicado especialmente a Messi. “Convocamos a todo Rosario, a toda la región. Si no conocen el Museo del Deporte, vengan porque es maravilloso”, sostuvo la ministra, quien invitó a los asistentes a llevar “su reposera, su mate o su heladerita” para compartir la jornada en el espacio público ubicado frente al museo.

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Así, Rosario vive una tarde/noche atravesada por la emoción y el orgullo por uno de sus máximos referentes, con vecinos y familias que comparten el partido en un espacio público y con Messi nuevamente en el centro de la escena.

Informes de Agostina Meneghetti y Fernando Carrafiello.