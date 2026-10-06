Ante la llegada de León XIV, hablan de "una sed de esperanza" en Uruguay

La visita del papa León XIV a Uruguay pone a prueba el vínculo de la Iglesia católica con una sociedad donde la tradición laica está fuertemente arraigada. El pontífice llegará al país el 6 de noviembre y permanecerá durante tres días, con actividades previstas en Montevideo, Paysandú y Florida.

Uruguay presenta un escenario particular para la Iglesia. Según datos compartidos por el Arzobispado de Montevideo, alrededor de un tercio de la población se identifica como católica, mientras que solo entre un 5 y un 10% participa activamente de las prácticas religiosas. Al mismo tiempo, se estima que más del 80% de los uruguayos se considera creyente.

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Esa diferencia entre pertenencia religiosa y creencia aparece como uno de los aspectos centrales de la visita. En distintos puntos de Montevideo, la percepción recogida durante la cobertura mostró que existe una parte de la población que desconoce la llegada del Papa o que mantiene una posición de indiferencia frente al acontecimiento. La tradición laica, en tanto, tiene un fuerte arraigo en la sociedad uruguaya.

Uno de los lugares visitados fue el barrio Casavalle, una zona de Montevideo atravesada por problemas de violencia, homicidios y narcotráfico. Allí, el padre Alejandro destacó que la cantidad de personas que manifiestan alguna forma de creencia religiosa es superior a la que podría percibirse a partir de los niveles de práctica católica.

“Los que se dicen católicos son un tercio de la población, pero en este país, los que se dicen creyentes son el 82, 83% de la población”, señaló el sacerdote. En su mirada, esa realidad puede generar un terreno para que el mensaje del pontífice tenga un alcance que exceda a quienes participan habitualmente de la vida religiosa.

El religioso sostuvo además que existe una necesidad de esperanza en distintos sectores de la sociedad. “Yo creo que va a venir un país en el cual la gente precisa un mensaje de esperanza y lo anhela. Hay una sed de esperanza”, afirmó.

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Sobre el impacto de la visita, planteó que no debería medirse únicamente por la cantidad de personas que concurran a las celebraciones. “El impacto no se mide solo en una cosa masiva o de cantidad de gente, sino en los mensajes que quedan en el corazón”, sostuvo, y consideró que la llegada del Papa podría generar un efecto más profundo en las conciencias con el paso del tiempo.

León XIV llega a Uruguay el 6 de noviembre. El 7 participa de una misa en Paysandú y el 8 encabezará otra celebración en Florida, además de las actividades previstas en Montevideo. Será el primer destino de su gira por Latinoamérica.

Informe de Agustín Dadamio.