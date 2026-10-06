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Messi se retiró de la selección argentina en una noche llena de ecos de goles: el país ya lo extraña

Fue en un amistoso que el equipo de Scaloni le ganó a Benín por 3-0 en el “Monumental”. Otamendi, que también jugó su último partido con la albiceleste, Nico Paz y el astro rosarino, de penal, anotaron los tantos.  

06/10/2026 | 22:27Redacción Cadena 3

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Lionel Messi y los hinchas, unidos para siempre.

FOTO: Lionel Messi y los hinchas, unidos para siempre.

Lionel Messi se despide de la camiseta albiceleste.

FOTO: Lionel Messi se despide de la camiseta albiceleste.

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La selección argentina, en lo que fue el último partido de Lionel Messi con el equipo nacional, goleó este martes a la noche por 3 a 0 a Benín en el estadio "Monumental" en el tercer encuentro amistoso de la fecha FIFA.

Con los goles de Nicolás Otamendi, Nicolás Paz y Lionel Messi, todos en el segundo tiempo, el capitán argentino tuvo su despedida con una victoria sin inconvenientes ante el elenco africano.

Durante la primera mitad, el conjunto africano ofreció una firme resistencia táctica y generó opciones claras, que exigieron intervenciones determinantes del arquero Emiliano Martínez para mantener el marcador en cero.

Por su parte, el capitán Messi dispuso de ocasiones para abrir el marcador, aunque sin lograr concretar.

El trámite del partido cambió drásticamente en el inicio del complemento, ya que, a los tres minutos del segundo tiempo, Messi ejecutó un tiro de esquina preciso que Nicolás Otamendi conectó en el área chica para establecer el 1 a 0.

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Tras el gol, el veterano defensor fue sustituido y ovacionado por el público, motivo con el que concluyó de este modo su trayectoria con la camiseta nacional.

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Posteriormente, con las modificaciones dispuestas por el director técnico Lionel Scaloni, Argentina encontró mayores espacios en la defensa rival.

Messi asistió a Nico Paz, quien definió con un remate de zurda al segundo palo para sellar el 2 a 0 y, con este pase, el capitán alcanzó las 70 asistencias en su historial con el equipo argentino.

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El marcador final se concretó tras una falta dentro del área cometida sobre Agustín Giay, cuando el árbitro sancionó la pena máxima y Messi ejecutó el penal engañando al arquero rival hacia la izquierda para registrar el 3 a 0 definitivo.

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Este tanto representó el gol número 126 de su carrera internacional en su partido de despedida oficial de la selección argentina.

Transmisión de Cadena 3

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido? La selección argentina goleó 3 a 0 a Benín en el último partido de Lionel Messi con el equipo nacional.

¿Quiénes anotaron los goles? Los goles fueron anotados por Nicolás Otamendi, Nicolás Paz y Lionel Messi.

¿Cuándo se llevó a cabo el partido? El partido se llevó a cabo el martes por la noche durante la fecha FIFA.

¿Dónde se jugó el encuentro? El encuentro se jugó en el estadio "Monumental".

¿Cómo fue la actuación de Messi en el partido? Messi tuvo una destacada actuación, asistiendo a un gol y anotando un penal, alcanzando 126 goles en su carrera internacional.

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