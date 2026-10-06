Messi se retiró de la selección argentina en una noche llena de ecos de goles: el país ya lo extraña

FOTO: Lionel Messi se despide de la camiseta albiceleste.

FOTO: Lionel Messi se despide de la camiseta albiceleste.

FOTO: Lionel Messi se despide de la camiseta albiceleste.

FOTO: Lionel Messi y los hinchas, unidos para siempre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

La selección argentina, en lo que fue el último partido de Lionel Messi con el equipo nacional, goleó este martes a la noche por 3 a 0 a Benín en el estadio "Monumental" en el tercer encuentro amistoso de la fecha FIFA.

Con los goles de Nicolás Otamendi, Nicolás Paz y Lionel Messi, todos en el segundo tiempo, el capitán argentino tuvo su despedida con una victoria sin inconvenientes ante el elenco africano.

Durante la primera mitad, el conjunto africano ofreció una firme resistencia táctica y generó opciones claras, que exigieron intervenciones determinantes del arquero Emiliano Martínez para mantener el marcador en cero.

Por su parte, el capitán Messi dispuso de ocasiones para abrir el marcador, aunque sin lograr concretar.

El trámite del partido cambió drásticamente en el inicio del complemento, ya que, a los tres minutos del segundo tiempo, Messi ejecutó un tiro de esquina preciso que Nicolás Otamendi conectó en el área chica para establecer el 1 a 0.

/Inicio Código Embebido/

¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR! A los 47', Otamendi puso el 1-0 ante Benín. https://t.co/d8SOut29SX — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

/Fin Código Embebido/

Tras el gol, el veterano defensor fue sustituido y ovacionado por el público, motivo con el que concluyó de este modo su trayectoria con la camiseta nacional.

/Inicio Código Embebido/

#AD10S ?? ?? #Argentina ???? 3 ?? Benín ???? 0 ??? Otro momento para atesorar https://t.co/Hy8jbVsqJd — ???? Selección Argentina ??? (@Argentina) October 7, 2026

/Fin Código Embebido/

Posteriormente, con las modificaciones dispuestas por el director técnico Lionel Scaloni, Argentina encontró mayores espacios en la defensa rival.

Messi asistió a Nico Paz, quien definió con un remate de zurda al segundo palo para sellar el 2 a 0 y, con este pase, el capitán alcanzó las 70 asistencias en su historial con el equipo argentino.

/Inicio Código Embebido/

¡ASISTENCIA DE MESSI Y GOL DE NICO PAZ! A los 61', el futbolista del Como puso el 2-0 ante Benín con un gran remate. https://t.co/D3j83lDnpd — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

/Fin Código Embebido/

El marcador final se concretó tras una falta dentro del área cometida sobre Agustín Giay, cuando el árbitro sancionó la pena máxima y Messi ejecutó el penal engañando al arquero rival hacia la izquierda para registrar el 3 a 0 definitivo.

/Inicio Código Embebido/

#AD10S ?? ?? #Argentina ???? 3 ?? Benín ???? 0 ??? Otro más. En su noche. Quisiera que esto dure para siempre ?? https://t.co/gN10KPICGY — ???? Selección Argentina ??? (@Argentina) October 7, 2026

/Fin Código Embebido/

Este tanto representó el gol número 126 de su carrera internacional en su partido de despedida oficial de la selección argentina.

Transmisión de Cadena 3

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

.