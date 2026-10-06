Amenazas de muerte: la denunciante de Joaquín Levinton también atacó a Ayelén Paleo

Buenos Aires, 6 de octubre (NA) -- En el marco del escándalo generado por la denuncia de abuso sexual contra el cantante Joaquín Levinton, presentada por una mujer llamada Paula, se han revelado amenazas de muerte dirigidas a la exvedette Ayelén Paleo. Este conflicto surgió tras una discusión que escaló rápidamente, en la que Paula amenazó a Paleo con escracharla públicamente.

De acuerdo con lo informado por la periodista Marina Calabró en PrimiciasYA, el desencadenante del conflicto fue una prenda de ropa que Paleo había prestado a Paula. Cuando esta última exigió su devolución, se generó un altercado que terminó en amenazas. En una transmisión, se mostraron capturas de pantalla de los mensajes amenazantes de Paula a Paleo: " Yo te tiro un fósforo y te incendio, tarada; conmigo no te metas. Te hago la peor, no me conoces como enemiga (...) Sí... sí te maté fui yo, que quede grabado ".

Otro mensaje de Paula decía: " Y no te hagas la loca porque llamo al 911 digo que me pegaste y hago un kilombo tremendo. Te agradezco que me hayas prestado tu ropa. Ya te la devuelvo ". Además, se difundieron audios en los que Paula también amenaza con llevar a cabo acciones legales en contra de Paleo: "No te hagas la loca, pelotuda de mierda, después te hago una denuncia, forra".

La periodista indicó que la relación entre Paleo y Paula se había mantenido amistosa durante aproximadamente cuatro años, en los cuales Paleo fue testigo de cómo su amiga hablaba sobre Levinton y le mostraba fotos semi-desnudas que planeaba enviarle. La situación se complicó con la mezcla de demandas afectivas y cuestiones triviales, aunque no se reportaron incidentes graves entre ellas.

Ante el hostigamiento que estaba sufriendo, Paleo decidió enviar una carta documento a Paula, solicitando el cese inmediato de toda comunicación, ya sea a través de llamadas, mensajes o redes sociales. "Quiero decir que yo no estoy enojada con Paula, sé que también la debe estar pasando mal. Esto no es contra ella, sino que es para resguardarme, porque yo sé las cosas que me ha dicho y pensé que la verdad era una cosa de ella, pero veo que las está cumpliendo", comentó Paleo en diálogo con Calabró.

Paleo también expresó su preocupación por el impacto que una denuncia en su contra podría tener: "Hoy uno llama al 911 y se come un escrache, que uno no lo merece, y hasta aclarar esa situación la mancha no se va". En cuanto a la denuncia de Paula contra Levinton, se limitó a decir que no iba a opinar sobre lo que suceda con otras personas, ya que no le parece correcto ensuciar a nadie.

Sin embargo, Paleo sí afirmó haber presenciado algunos de los intentos de Paula de comunicarse con Levinton, lo que refuerza su relato sobre el acoso. "Lo que sí sé, la cuestión del acoso, te lo afirmo porque lo viví, estando ella en casa...", concluyó.