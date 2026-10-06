Regresa "Vení al teatro" con impresionantes descuentos en Buenos Aires

Buenos Aires, 6 de octubre (NA) -- Regresa una nueva edición de Vení al teatro, una propuesta impulsada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), que ofrece descuentos que van del 60 al 90% sobre el precio de las entradas para más de 80 obras en la cartelera porteña.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, esta iniciativa se llevará a cabo todos los martes de octubre en las boleterías de Tickets BsAs, localizadas en Diagonal Norte y Cerrito, frente al Obelisco. El objetivo es fomentar el consumo cultural y acercar al público a las distintas salas teatrales.

La organización ha señalado que más de 50 espectáculos tendrán precios por debajo de los 20 mil pesos. La forma de adquisición de entradas será a través de bonos que se entregarán cada martes, con un costo de $2.500, los cuales podrán utilizarse para la función elegida durante esa misma semana, hasta agotar la disponibilidad.

Una vez obtenido el bono, los asistentes deberán presentarlo en la boletería del teatro correspondiente para acceder a la entrada con el descuento que varía entre el 60% y el 90%, dependiendo de la obra seleccionada.

Es importante destacar que cada persona podrá comprar un máximo de 4 bonos por semana, y deberá presentar su DNI al momento de la compra.