Masivas protestas estudiantiles en Francia: 450.000 manifestantes y fuerte represión policial

Alrededor de 450.000 personas se movilizaron el martes en Francia, según los organizadores, mientras que el Ministerio del Interior estimó en 266.000 los participantes. Las protestas buscan visibilizar la necesidad de mayores recursos educativos y la denuncia del deterioro de las escuelas, especialmente en zonas vulnerables.

El Ministerio del Interior actualizó por la noche las cifras, señalando que 56.000 manifestantes se concentraron en las calles de París. En respuesta a las movilizaciones, la policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua en varias ciudades, incluyendo Estrasburgo, Rennes y Toulouse. Durante las protestas, 488 personas fueron arrestadas y 43 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos.

Desde el 28 de septiembre, se han registrado 6.547 detenciones relacionadas con este movimiento, lo que refleja la tensión creciente en el país. Ante el temor a incidentes, las autoridades desplegaron un fuerte dispositivo policial, dado que días previos se registraron bloqueos y enfrentamientos que dejaron varios heridos, algunos de gravedad, según reportes de medios locales.

La Unión Sindical de Estudiantes de Secundaria indicó que actualmente 1.800 institutos están bloqueados. En este contexto, el presidente Emmanuel Macron se reunió con el primer ministro Sébastien Lecornu, el ministro del Interior Laurent Nuñez y el ministro de Educación Nacional Edouard Geffray para evaluar la situación.

Lecornu acusó a La Francia Insumisa (LFI) de intentar "sembrar el caos" en el país, en el marco de la preparación para las elecciones presidenciales de 2027. Además, rechazó las afirmaciones sobre instrucciones políticas para la represión de las manifestaciones estudiantiles, considerándolas como "mentiras".

El primer ministro también comentó que es posible que se produzcan "accidentes" en operaciones de orden público, y subrayó que el uso de la violencia policial es un concepto erróneo que difama a las fuerzas de seguridad. En respuesta a la situación, anunció la suspensión de clases en los institutos de enseñanza secundaria para organizar un "espacio de democracia interna" con los estudiantes.

El ministro de Educación, Edouard Geffray, agregó que se liberarán los horarios escolares para permitir que cada institución disponga de tiempo para este proceso. Según el Gobierno, 215 estudiantes han resultado heridos desde el inicio de las movilizaciones, y la mayoría de los casos fueron catalogados como accidentes o incidentes de "violencia urbana".

Las manifestaciones se intensifican tras varios episodios de violencia, incluyendo un caso en el que un adolescente de 15 años sufrió la amputación de una mano en Lens, y otro en Tours donde un estudiante de 16 años perdió la visión de un ojo durante un bloqueo. Ambas situaciones están bajo investigación para esclarecer los hechos.

La portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, defendió la actuación de las fuerzas de seguridad, aunque reconoció que las lesiones a jóvenes son un "drama" y que se están realizando investigaciones internas. El ministro Nuñez indicó que hay una decena de casos bajo análisis.

El Ejecutivo afirmó que busca escuchar y acompañar las demandas de los estudiantes, pero condenó la violencia, destacando que "715 policías y gendarmes han resultado heridos" hasta la fecha.

Las movilizaciones comenzaron en la mañana en varios institutos, incluyendo aquellos de París, y se registraron bloqueos en centros educativos de áreas exclusivas. Los manifestantes exigen inversiones para mejorar las condiciones de los centros, más personal educativo y cambios en el acceso a la educación superior.

Apoyo sindical y político

La secretaria general de la central obrera CGT, Sophie Binet, confirmó la participación sindical en las marchas. La Confederación Campesina convocó a los agricultores a unirse a las protestas con sus tractores, y diversas organizaciones políticas y sindicales han llamado a apoyar a los estudiantes mediante huelgas.

Expansión del movimiento estudiantil

El movimiento estudiantil ha comenzado a coordinarse con universidades, y se reporta que 18 universidades estaban bloqueadas en ciudades como Estrasburgo y París. Las organizaciones estudiantiles han presentado una plataforma de diez medidas para negociar con el Gobierno, que incluye un plan de renovación de centros y la creación de 150.000 plazas adicionales en la enseñanza superior.

El ministro de Enseñanza Superior, Philippe Baptiste, se reunirá con representantes estudiantiles para abordar sus preocupaciones y evitar más bloqueos universitarios.