Ex-Ramp recauda $20 millones para Melius, su nueva plataforma de generación de contenido

Melius, una plataforma de inteligencia artificial dedicada a la generación de campañas publicitarias, imágenes y videos, anunció el martes que recaudó un total de $25 millones en financiamiento, que incluye $20 millones en una ronda Serie A liderada por CRV y $5 millones en una ronda semilla liderada por General Catalyst.

La startup, con sede en Nueva York, afirmó haber alcanzado más de $1 millón en ingresos anuales en los dos meses posteriores a su lanzamiento en julio. Sin embargo, su cofundador Joowon Kim admitió que Melius no tuvo el impacto esperado inicialmente.

Cuando la empresa se lanzó hace más de un año, Kim y sus cofundadores, Young Kim y Arnav Ramu, tenían como objetivo crear una herramienta de marketing de rendimiento impulsada por IA. Pero, más de seis meses después de desarrollar el producto, decidieron que su idea original no era viable, según Kim.

En lugar de ayudar a los mercadólogos a gestionar y optimizar el gasto publicitario, el equipo optó por centrarse en lo que consideraba una oportunidad mucho mayor: construir herramientas que generen los activos creativos y campañas por sí mismas.

"Destruimos toda la base de código; quemamos todo", comentó Kim. Melius rápidamente comenzó a trabajar en un producto completamente nuevo. Casi un año después de su lanzamiento inicial, reveló una plataforma que describe como un "laboratorio de agentes para el trabajo creativo".

Melius no es la única startup que ayuda a agencias de publicidad, mercadólogos y marcas a generar activos creativos y campañas con IA. Entre sus competidores se encuentra Higgsfield, que fue valorada en $5.4 mil millones en agosto, así como otras pequeñas startups como Krea y Flora AI.

Kim no se preocupa por la competencia. Reconoció que Higgsfield, una empresa de tres años que ha superado los $700 millones en ingresos anuales, "está creciendo como loco", pero según Kim, el tamaño del mercado es tan grande que puede soportar múltiples competidores.

"Hay muchos jugadores, lo cual es bastante emocionante", dijo Kim. "Eso significa que hay clientes por conquistar y hay demanda en este espacio".

En cuanto a por qué exingenieros de Ramp están construyendo un producto de generación de anuncios, Kim, quien se describe como un influencer de redes sociales, mencionó que ha estado apasionado por hacer videos cortos desde la escuela primaria y que alguna vez soñó con convertirse en un famoso YouTuber.

"Hice todo lo posible por hacer vlogs", dijo. "Mi papá era genial usando FinalCut Pro, pero yo no lo era".

Esos primeros vlogs nunca despegaron, pero su fascinación por crear medios digitales se mantuvo. Ahora, con Melius, está construyendo la herramienta que siempre quiso: una plataforma donde cualquier persona, incluidos directores creativos experimentados, puede convertir sus ideas en realidad usando un lenguaje sencillo.