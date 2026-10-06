Exfuncionario de la CIA se declara culpable y acepta devolver US$194 millones tras fraude

Buenos Aires, 6 octubre (NA) -- Un exagente de la CIA, descubierto con 40 millones de dólares en lingotes de oro en su residencia en mayo, se declaró culpable el martes, reconociendo que creó programas clasificados ficticios para desviar casi 200 millones de dólares de fondos públicos, que utilizó para comprar propiedades en Florida y oro.

David Rush admitió un solo cargo de fraude electrónico durante una audiencia en un tribunal federal de Virginia.

Como parte de su acuerdo, Rush se comprometió a restituir al menos 194 millones de dólares, que incluyen 298 lingotes de oro, dos vehículos BMW, 35 relojes de lujo y cuatro mansiones en Florida. Enfrenta una posible pena de hasta 20 años de prisión, según informes de CBS News y Noticias Argentinas.

Los fiscales indicaron que Rush ideó un programa clasificado falso para desviar 145 millones de dólares en fondos gubernamentales mediante una empresa ficticia, utilizando esos recursos para adquirir las propiedades en Florida, que planeaba revender para obtener ganancias. Además, se alega que "creó una actividad gubernamental secreta para justificar la compra de lingotes de oro".

"Aunque las compras de bienes raíces y oro involucraron diversas transacciones e intermediarios, todas formaban parte del mismo esquema general: Rush fabricó autorizaciones clasificadas falsas, supervisó y aprobó los gastos asociados, y logró controlar los activos adquiridos", se indica en el documento.

Los fiscales afirmaron que Rush tenía acceso a "programas gubernamentales altamente confidenciales y clasificados", aunque la acusación no menciona a la CIA como su antiguo empleador.

La investigación comenzó cuando la CIA remitió el caso al FBI, de acuerdo con declaraciones de ambas agencias. En la denuncia penal original, Rush fue descrito como un "ex empleado de alto rango del Servicio Ejecutivo" en una agencia gubernamental de Virginia.

Según el documento, Rush persuadió a un contratista no identificado, denominado Compañía 1, para transferir cerca de 145 millones de dólares a una sociedad holding que él había creado. Luego, dio instrucciones a empleados de esa compañía y a un subcontratista para que redirigieran esos fondos a otra sociedad holding bajo su control, utilizando el dinero para comprar cuatro propiedades en Palm Beach y Hobe Sound, Florida.

Rush fue arrestado en mayo; al ejecutar una orden de registro en su hogar, agentes del FBI hallaron lingotes de oro, dos millones de dólares en efectivo y relojes de lujo. Los fiscales informaron que la sociedad holding aún conserva aproximadamente 38,6 millones de dólares en su cuenta.

Los lingotes de oro fueron adquiridos tras informarle a los contratistas, cuyos nombres no se revelaron, que trabajaba en un proyecto ultrasecreto que requería la entrega de bienes de alto valor a individuos no identificados. Uno de los contratistas transfirió 45 millones de dólares a la sociedad holding en enero, lo que fundamenta la acusación de fraude electrónico.

Inicialmente, Rush enfrentó un cargo por robo de dinero público. Los investigadores sostienen que presentó información falsa sobre su formación académica y servicio militar en su solicitud al gobierno, además de solicitar fraudulentamente una licencia militar tras finalizar su servicio.

En junio, un juez federal determinó que Rush debía permanecer detenido durante el proceso, al considerarlo un alto riesgo de fuga.

Durante la audiencia de detención, los fiscales describieron a Rush como un "maestro de la manipulación", resaltando que engañó a sus vecinos sobre ser piloto, burló a compañeros de trabajo y aprovechó su "antigüedad".