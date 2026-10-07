Lambda, la startup de IA respaldada por Nvidia, busca recaudar $4 mil millones antes de su IPO

Lambda, una empresa de computación en la nube respaldada por Nvidia, anunció su intención de recaudar hasta $4 mil millones en una ronda de financiamiento previa a su salida a bolsa, programada para 2027. Esta ronda de financiamiento, que se estima que valora a la compañía en $14.5 mil millones, es liderada por Coatue Management y Blackstone.

Según un informe de The Wall Street Journal, la carta enviada a los inversores indica que la cartera de proyectos de Lambda creció de $15 mil millones en junio a $50 mil millones en septiembre. Sin embargo, gran parte de este aumento se atribuye a un compromiso de $35 mil millones de la empresa Anthropic, que firmó un acuerdo con Lambda a finales de agosto.

Esto sugiere que la valoración de Lambda, que ha aumentado significativamente desde su ronda de financiamiento en 2025, podría depender en gran medida de la capacidad de Anthropic para cumplir con sus obligaciones de pago. A pesar de esto, la escasez de capacidad de GPU ha llevado a los inversores a seguir apostando por empresas que la proporcionan, especialmente aquellas con grandes contratos con laboratorios de IA importantes.

Para empresas como Lambda, la demanda no es el principal problema, sino el costo de satisfacerla. La construcción de centros de datos se financia principalmente mediante deuda, de la cual Lambda recaudó recientemente $1 mil millones adicionales. Sin embargo, los prestamistas se están volviendo más selectivos acerca de a quién ofrecen financiamiento y en qué condiciones. La decisión de Lambda de recaudar más fondos ahora no solo influye en el precio de su IPO, sino que también le brinda acceso a más capital antes de enfrentar el escrutinio de los mercados públicos.

Si Lambda lleva a cabo su IPO, se unirá a otras empresas respaldadas por Nvidia en el ámbito de la computación en la nube, como CoreWeave y Nebius, que dependen de la salud de sus acciones para financiar la construcción de sus centros de datos. La neocloud británica Nscale presentó su solicitud de IPO el mes pasado y se espera que comience a cotizar pronto.

Hasta el momento, Lambda, Coatue y Blackstone no han respondido a las solicitudes de comentarios.