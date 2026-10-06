El llanto de Messi mientras saludada a la gente en el colectivo que lo llevaba hacia el "Monumental"

FOTO: Messi se seca las lágrimas con un pañuelo en el micro rumbo al estadio (Imagen de LN+).

Lionel Messi no pudo ocultar su emoción y lloró en el micro de la selección argentina, mientras se dirigía a su partido de despedida en el estadio "Monumental" ante Benin.

El ícono del fútbol argentino tuvo su último entrenamiento con la selección el lunes en el predio de Ezeiza. A partir de allí, todo el plantel quedó concentrado y finalmente, en la tarde del martes, partieron rumbo al estadio Monumental para la última actuación del "Diez".

Desde que el micro salió de Ezeiza, Messi estuvo rodeado de una caravana de personas y no pudo evitar las lágrimas, reflejando los sentimientos que le genera dejar la selección argentina.

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LAS LÁGRIMAS DE MESSI, EL LLANTO DE TODO UN PAÍS La emoción del capitán argentino al partir desde Ezeiza rumbo al Monumental para disputar su último partido con la selección. ???? ?? LN+ https://t.co/DE4AzdDMjp — LN+ (@lanacionmas) October 6, 2026

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