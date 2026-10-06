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El llanto de Messi mientras saludada a la gente en el colectivo que lo llevaba hacia el "Monumental"

El astro argentino no pudo contener las lágrimas, cuando se dirigía al estadio para su partido de despedida ante Benín. Video.

06/10/2026 | 19:25Redacción Cadena 3

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Messi se seca las lágrimas con un pañuelo en el micro rumbo al estadio (Imagen de LN+).

FOTO: Messi se seca las lágrimas con un pañuelo en el micro rumbo al estadio (Imagen de LN+).

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Lionel Messi no pudo ocultar su emoción y lloró en el micro de la selección argentina, mientras se dirigía a su partido de despedida en el estadio "Monumental" ante Benin.

El ícono del fútbol argentino tuvo su último entrenamiento con la selección el lunes en el predio de Ezeiza. A partir de allí, todo el plantel quedó concentrado y finalmente, en la tarde del martes, partieron rumbo al estadio Monumental para la última actuación del "Diez".

Desde que el micro salió de Ezeiza, Messi estuvo rodeado de una caravana de personas y no pudo evitar las lágrimas, reflejando los sentimientos que le genera dejar la selección argentina.

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Lectura rápida

¿Quién lloró en el micro de la selección argentina?
Lionel Messi lloró en el micro de la selección argentina.

¿Cuándo tuvo su último entrenamiento?
El último entrenamiento de Messi fue el lunes.

¿Dónde se realizó el partido de despedida?
El partido de despedida se realizó en el estadio Monumental.

¿A qué hora partió el plantel al estadio?
El plantel partió rumbo al estadio Monumental en la tarde del martes.

¿Por qué lloró Messi?
Messi lloró por los sentimientos que le genera dejar la selección argentina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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