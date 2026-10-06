El barrio de Messi vuelve a ser protagonista en Rosario en el día de su despedida

FOTO: Los alrededores de la casa de Messi en Rosario, abarrotados la noche de su despedida.

La casa natal de Lionel Messi, en Lavalle al 500, volvió a recibir visitantes en una jornada especial marcada por la despedida del capitán argentino de la Selección. Hubo turistas, vecinos, artistas y una delegación de juveniles de Argentinos Juniors.

El barrio La Bajada (en Las Heras) volvió a tener un movimiento poco habitual alrededor de la casa donde nació Lionel Messi. Desde temprano, la zona recibió a vecinos y visitantes que llegaron para conocer el lugar en una jornada cargada de simbolismo por la despedida del futbolista de la Selección Argentina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entre quienes se acercaron estuvieron los chicos de la categoría 2010 de la filial Francisco Álvarez de Argentinos Juniors, que se encuentran en Rosario para disputar la New World Cup. Aprovecharon un momento libre del torneo para visitar el Museo del Deporte y recorrer el barrio de Messi.

“Queríamos que conozcan de dónde salió Messi y dónde está hoy, porque ellos también están encaminados hacia eso”, explicó uno de los integrantes de la delegación.

Los propios chicos destacaron la experiencia y aprovecharon para dejar un mensaje para el capitán argentino. “Gracias por todo, porque dio mucha alegría y es un ejemplo a seguir, tanto como persona como jugador”, dijo uno de ellos.

La jornada también mostró los cambios que tuvo el entorno de la vivienda en los últimos meses. El pasaje fue intervenido por artistas locales y luce nuevos murales vinculados con la figura de Messi. Además, durante el día se trabajaba en una nueva pintura y se realizaban registros con un dron.

/Inicio Código Embebido/

???? LOS ARTISTAS QUE PINTARON EL HOMENAJE A MESSI FRENTE A SU CASA NATAL Pelu Rodríguez, Marlene Zuriaga y Mono Saavedra fueron algunos de los artistas que participaron de la intervención frente a la casa natal de Lionel Messi, donde pintaron un enorme “Gracias” en el piso. https://t.co/RsG6QQWhMu — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 6, 2026

/Fin Código Embebido/

Sobre el piso, una de las intervenciones recientes lleva la palabra “Gracias”, en celeste y blanco, como homenaje al futbolista.

El movimiento también tuvo impacto en los comercios de la zona. Al tradicional almacén y kiosco del barrio se sumaron puestos que aprovecharon la llegada de visitantes para vender bebidas, sándwiches, tortas fritas y otros productos.

“Hay un montón de gente caminando”, contó una de las comerciantes mientras atendía su puesto. Para los vecinos, la llegada de visitantes representa una oportunidad para generar ingresos a partir de una actividad que crece cada vez que la casa de Messi vuelve a ocupar el centro de la escena.

El crecimiento del flujo de visitantes también reavivó el debate sobre cómo desarrollar el atractivo turístico de la zona sin modificar la identidad del barrio. Mientras algunos plantean la posibilidad de sumar pequeños emprendimientos y mejorar los servicios para quienes llegan, la idea oficial sostenida en otras oportunidades fue preservar el entorno y mantenerlo lo más parecido posible a su fisonomía original.

Durante la jornada hubo cortes de tránsito en los accesos y se registró un movimiento importante de personas alrededor de la vivienda.

La casa de Lavalle al 500, que durante años fue un punto más del barrio La Bajada, se convirtió progresivamente en uno de los lugares vinculados con Messi más visitados de Rosario. En días especiales como este, esa transformación se hace todavía más visible: camisetas argentinas, fotografías, murales y visitantes que llegan para conocer el lugar donde comenzó la historia del futbolista rosarino.

Informe de Agostina Meneghetti.-