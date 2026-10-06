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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 6 de octubre.

El sorteo número 13051 de la Quiniela Turista se realizó el martes 6 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9513, correspondiente a "A primera (La Yeta)". Conocé todos los resultados.

06/10/2026 | 22:15Redacción Cadena 3

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El sorteo número 13051 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 6 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9513, cuya interpretación tradicional es A primera (La Yeta).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9513
2° 5966
3° 4553
4° 2954
5° 3664
6° 9323
7° 6828
8° 6498
9° 9348
10° 9346
11° 6460
12° 6690
13° 0633
14° 7570
15° 0118
16° 7189
17° 2090
18° 3881
19° 3288
20° 5282

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13051 de la Quiniela Turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 6 de octubre a las 22:15.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 9513.

¿Qué significa el número ganador?
Su interpretación tradicional es "A primera (La Yeta)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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