Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 6 de octubre.

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El sorteo número 13051 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 6 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9513, cuya interpretación tradicional es A primera (La Yeta).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9513

2° 5966

3° 4553

4° 2954

5° 3664

6° 9323

7° 6828

8° 6498

9° 9348

10° 9346

11° 6460

12° 6690

13° 0633

14° 7570

15° 0118

16° 7189

17° 2090

18° 3881

19° 3288

20° 5282