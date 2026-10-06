Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 6 de octubre.
El sorteo número 13051 de la Quiniela Turista se realizó el martes 6 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9513, correspondiente a "A primera (La Yeta)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 13051 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 6 de octubre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9513, cuya interpretación tradicional es A primera (La Yeta).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9513
2° 5966
3° 4553
4° 2954
5° 3664
6° 9323
7° 6828
8° 6498
9° 9348
10° 9346
11° 6460
12° 6690
13° 0633
14° 7570
15° 0118
16° 7189
17° 2090
18° 3881
19° 3288
20° 5282
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13051 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 6 de octubre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 9513.
¿Qué significa el número ganador?
Su interpretación tradicional es "A primera (La Yeta)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.