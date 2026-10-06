León XIV en Uruguay: "Nos sentimos muy privilegiados de que Florida reciba al Papa"

La ciudad de Florida, en Uruguay, se prepara para recibir al papa León XIV en el marco de su próxima visita al país. Cadena 3 estuvo allí y dialogó con el padre Gabriel, quien contó cómo se vive la expectativa y recordó la visita de Juan Pablo II en 1988.

“Es un motivo de mucha alegría y de fortalecer también la fe. Es decir, la presencia del sucesor de Pedro en tan pocas décadas, dos veces entre nosotros”, expresó el sacerdote al referirse a la llegada del pontífice.

FOTO: El Papa León XIV recorrerá la ciudad de Florida, Uruguay.

El padre Gabriel también destacó que el acontecimiento trasciende a quienes profesan el catolicismo. “Uruguay también es un Estado laico que tiene sus particularidades”, señaló, y consideró que la visita puede representar un hecho de importancia para toda la sociedad.

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En ese sentido, explicó que la ciudad ya comenzó a prepararse. “Acá el gobierno municipal, con formas muy entusiastas, está acomodando todo, arreglando todo. Está en plena obra”, contó sobre los trabajos que se realizan en distintos sectores de Florida.

FOTO: El Papa León XIV recorrerá la ciudad de Florida, Uruguay.

El sacerdote remarcó además la particularidad de que una ciudad pequeña del interior uruguayo reciba nuevamente a un Papa. Según recordó, Florida tiene unos 40.000 habitantes y ya había sido visitada por Juan Pablo II en 1988, también por su vínculo con la Virgen de los 33. “Nos sentimos muy privilegiados”, sostuvo.

Florida será uno de los puntos centrales de la recorrida de León XIV por Uruguay, junto con Paysandú y Montevideo. Mientras que en las dos primeras localidades habrá celebraciones de Santa Misa, en la capital el escenario principal será el Estadio Centenario, donde el Papa brindará un discurso y realizará una vuelta olímpica.

Informe de Agustín Dadamio.