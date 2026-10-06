Un veterano de Malvinas cantará el Himno en la despedida de Messi: "Lo haré pensando en las islas"
Fabio Santana, excombatiente y reconocido artista, entonará las estrofas nacionales antes del partido. Emocionado, definió la oportunidad como la unión de dos grandes causas populares.
06/10/2026 | 13:01Redacción Cadena 3
FOTO: Fabio Santana en plena acción.
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Audio. Un veterano de Malvinas cantará el Himno con la Selección
El Último de Leo
En medio de una jornada cargada de emociones para el fútbol nacional, se confirmó quién tendrá el honor de interpretar las estrofas del Himno Nacional Argentino en la previa del partido de la Selección Argentina.
El elegido fue Fabio Santana, cantante y veterano de la Guerra de Malvinas, quien reveló los detalles del llamado directo que le realizó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.
"Directamente me llamó Chiqui a mí y me dijo: 'Sos el elegido'. Morí en ese momento. Empecé a llorar ese día y creo que terminé a los tres días", relató Santana en una entrevista con Cadena 3.
El artista calificó la convocatoria como un hecho único e irrepetible dentro de su trayectoria personal y profesional.
El excombatiente analizó el profundo significado simbólico de este reconocimiento y la postura que adoptó el plantel que encabeza Lionel Messi respecto a la causa Malvinas. "Es la conjunción de las dos causas nacionales que realmente nos unen: Malvinas y la Selección Nacional. Lo primero que se me cruzó por la cabeza fue Diego Maradona; sentí que bajó del cielo para pedirles que levantaran esa bandera", reflexionó el cantante.
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La jornada comenzará a las 17.30 con música y animación. Habrá shows de Damas Gratis, Los Fundamentalistas, La Sole, Ulises Bueno, Q’ Lokura y una sorpresa para el cierre. El partido es a las 20. Los detalles.
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Consultado sobre cómo afrontará la presión de cantar ante un estadio repleto y millones de espectadores, Santana remarcó que encarará el desafío impulsado por el sentimiento y el recuerdo de sus compañeros. "No sé cómo me estoy preparando ni cómo controlo los nervios; lo hago con el alma, loco. Cuando llegue el momento de cantar, voy a hacerlo como siempre, pensando en Malvinas", concluyó.
Lectura rápida
¿Quién interpretará el Himno Nacional Argentino? El elegido es Fabio Santana, cantante y veterano de la Guerra de Malvinas.
¿Quién lo convocó para cantar el himno? El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, le hizo el llamado directo.
¿Qué sintió Santana al recibir la convocatoria? Sintió una gran emoción y lloró durante tres días tras recibir la noticia.
¿Qué significado tiene este reconocimiento para Santana? Lo considera un hecho único e irrepetible en su trayectoria personal y profesional.
¿Cómo se prepara para cantar ante el público? Encarará el desafío con el alma, recordando a sus compañeros caídos en Malvinas.