Llega a Córdoba "Amy Winehouse Sinfónico": una oportunidad para disfrutar lo mejor del pop

La Fundación Pro Arte Córdoba presenta en esta oportunidad “Amy Winehouse Sinfónico”. Este concierto propone una reinterpretación integral del álbum “Back to Black”, una de las obras más representativas de la música popular contemporánea.

El universo del soul, el jazz y el rhythm and blues de Amy Winehouse se traslada al lenguaje sinfónico, respetando la identidad y la intensidad emocional de sus canciones, pero ampliando sus posibilidades tímbricas y expresivas. La interpretación estará a cargo de la cantante “Loretta Sorbello”, junto a la “Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba” dirigida por el maestro Andrés Acosta. Los arreglos serán realizados especialmente para este concierto por Néstor Alderete, Carlos Nazaro y Nicolás Mazza.

Una gran oportunidad de disfrutar de lo mejor de la música pop con intérpretes de lujo, el jueves 15 de Octubre en el Teatro del Libertador en la continuidad del Ciclo de Conciertos de Abono Temporada 2026.

Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del Teatro y en Autoentrada y sus valores son: Plateas $30.000, Cazuelas $25.000, Tertulias $20.000, Paraísos $15.000. Palcos $120.000 y Palcos Cazuelas $80.000.

Loretta Sorbello, la solista invitada

Nacida en la provincia de Buenos Aires comenzó a cantar a la edad de 10 años influenciada por grandes Divas como Nina Simone, Etta James, Aretha Franklin y también artistas más contemporáneas como Joss Stone, Alicia Keys, entre otras.

A los 15 años se trasladó junto a su familia a la Ciudad de Córdoba Capital y desde entonces fue parte de múltiples proyectos musicales dentro de los géneros pop, soul, jazz y blues.

Formó parte del prestigioso Coro Gospel Kumbaya desde el año 2015 al 2018 como voz principal, realizando giras por varias ciudades y presentaciones en importantes festivales tales como la apertura del Festival Villa María nro. 49 siendo teloneros de Ricky Martín en 2016.