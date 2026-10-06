El impacto silencioso de los siniestros viales: salud, economía y familias en crisis

Buenos Aires, 6 de octubre (NA) -- Un informe del Observatorio Vial de CECAITRA destaca una realidad frecuentemente desatendida: el destino de los sobrevivientes de siniestros viales y el profundo impacto que estos eventos tienen en la salud, las familias, los seguros y la economía.

En los debates sobre seguridad vial, el enfoque suele centrarse en las víctimas fatales, lo cual es comprensible, dado que cada vida perdida es una tragedia irreparable. Sin embargo, existe una dimensión menos visible, un drama que comienza cuando el siniestro concluye.

Sobrevivir a un accidente de tránsito frecuentemente conlleva semanas de internación, múltiples cirugías y largos períodos de rehabilitación. Para muchos, esto puede significar vivir con una discapacidad permanente o la imposibilidad de volver a trabajar. Además, cada sobreviviente implica que su familia debe reorganizar su vida, asumir gastos imprevistos y dedicarse al cuidado del afectado.

Las estadísticas revelan la magnitud del problema: en Argentina, más de 100.000 personas resultan heridas en accidentes de tránsito cada año, y aproximadamente el 14% de ellas sufren lesiones graves. Sin embargo, contar heridos no es suficiente. Estudios sanitarios indican que estos eventos provocan una drástica disminución en la calidad de vida, dejando secuelas que pueden durar décadas. Este es el verdadero costo oculto de la inseguridad vial: un impacto social, económico y emocional profundo que las cifras de siniestralidad no logran reflejar completamente.

El proceso tras un siniestro continúa en el hospital. Luego de un choque, se activa una cadena que incluye ambulancias, urgencias, internaciones, cirugías, medicamentos, prótesis y rehabilitación. En los casos más graves, este proceso puede extenderse durante años.

No obstante, el gasto sanitario es solo una parte del problema. También hay un impacto económico considerable cuando la víctima no puede trabajar, ya sea temporal o permanentemente. Esto genera una onda expansiva que afecta a toda la estructura familiar, multiplicando las pérdidas cuando un familiar debe dejar su empleo para dedicarse al cuidado del afectado.

La crisis de los siniestros viales también golpea fuertemente al sector asegurador. Cada año, la Superintendencia de Seguros de la Nación registra cientos de miles de casos de responsabilidad civil.

Estas cifras revelan una realidad abrumadora: la constante evolución de los montos pagados, las reservas pendientes y el alto costo de los reclamos por lesiones. Esto pone de manifiesto que el daño económico de un accidente va mucho más allá de la simple reparación de vehículos. Cuando hay heridos, la factura se extiende durante mucho tiempo a través de indemnizaciones, tratamientos prolongados y procesos legales extensos.

Una mirada diferente sobre la prevención

El análisis del Observatorio Vial de CECAITRA sugiere que debemos ampliar nuestra perspectiva sobre la seguridad vial. Prevenir un accidente no es solo evitar muertes; también es evitar meses de hospitalización, discapacidades severas, largos procesos de rehabilitación y el colapso económico de un hogar.

En resumen, es detener un costo enorme que recae sobre el sistema de salud, las aseguradoras, las empresas y la sociedad en general. Por ello, medir la siniestralidad vial únicamente por la cantidad de muertes nos ofrece una visión incompleta. Aunque las víctimas fatales representan la consecuencia más dolorosa e irreversible, detrás de cada accidente hay cientos de historias silenciosas que continúan.

El debate público sobre nuestras calles y rutas necesita incorporar urgentemente esta dimensión: el verdadero costo, personal, familiar y colectivo, de sobrevivir a un siniestro.

Porque la tragedia no finaliza cuando las sirenas de la ambulancia cesan ni cuando la grúa despeja el asfalto. Para muchas personas, ese momento es solo el inicio de un camino de recuperación que puede cambiar sus vidas para siempre.