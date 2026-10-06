Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios municipales este miércoles 7 de octubre

Este miércoles 7 de octubre, Rosario conmemorará el Día de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad, por lo que habrá asueto en la administración pública municipal. La Municipalidad informó cómo funcionarán los principales servicios durante la jornada.

En el área de Salud Pública se mantendrán las guardias en los hospitales municipales, el Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña. El SIES (107) atenderá urgencias y emergencias, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados.

La recolección de residuos funcionará con normalidad y se pidió sacar los residuos entre las 19 y las 21. El transporte urbano tendrá horarios correspondientes a un día medio festivo, mientras que taxis y remises circularán normalmente. También funcionarán con normalidad el estacionamiento medido y Mi bici tu bici, en tanto que los carriles exclusivos no estarán vigentes.

Los cementerios La Piedad y El Salvador abrirán de 7 a 18 para visitas y realizarán inhumaciones y trámites vinculados a situaciones inmediatas. Los centros municipales de Distrito estarán cerrados, aunque los trámites podrán realizarse online. Además, el balneario La Florida funcionará de 9 a 19 y el Teléfono Verde mantendrá su atención habitual.