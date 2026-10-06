Rosario homenajea a Messi: música, juegos y pantalla gigante desde las 17

Rosario tendrá este martes 6 de octubre una jornada especial para acompañar el último partido anunciado de Lionel Messi con la selección argentina. El encuentro ante Benín podrá verse en una pantalla gigante instalada en el Parque Héroes de Malvinas, junto al Museo del Deporte Santafesino.

La actividad será con entrada libre y gratuita y comenzará a las 17, tres horas antes del inicio del partido, previsto para las 20 en el estadio Monumental de Buenos Aires. La propuesta incluirá juegos, intervenciones artísticas, espectáculos de magia, música en vivo y espacios gastronómicos.

“Queremos homenajear y despedir como se debe a Lionel Messi, entonces acá, en lo que es su barrio, su casa, delante del Museo del Deporte y con la pantalla como compañera, vamos a estar transmitiendo el partido”, expresó la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda. La convocatoria comenzará a las 17 con una fiesta organizada junto a vecinos de la zona.

La funcionaria detalló que habrá “movida con magos, dispositivos lúdicos para los chicos” y la presencia de Capi, la mascota de los Juegos Suramericanos. También se presentarán Los de Barbacena y Azul Saita, quien preparó una canción especial dedicada al capitán argentino. “Los Barbacena van a meterle música y cumbia a la movida previa”, señaló Rueda.

Además, el Museo del Deporte permanecerá abierto hasta las 23 y permitirá recorrer el espacio dedicado especialmente a Messi. “Convocamos a todo Rosario, a toda la región. Si no conocen el Museo del Deporte, vengan porque es maravilloso”, sostuvo la ministra, quien invitó a los asistentes a llevar “su reposera, su mate o su heladerita” para compartir la jornada en el espacio público ubicado frente al museo.

Informe de Fernando Carrafiello.