Djokovic se consagró en Beijing tras vencer a de Miñaur y alcanzó su trofeo número 102

El tenista serbio Novak Djokovic (6º) se adjudicó el título en el ATP 500 de Beijing, luego de superar al australiano Alex de Miñaur (5º).

El jugador de 39 años se encontraba ganando 7-6(3) y 0-1 después de una hora y 14 minutos de partido, cuando su rival decidió abandonar debido a problemas físicos.

El primer set fue muy equilibrado, ya que ambos tenistas mantuvieron sus saques, lo que llevó a que el desempate fuera decisivo. En el tie-break, Djokovic demostró su vasta experiencia y se impuso 7-3, tomando así la delantera en la final que se disputó en la capital china.

El desenlace del encuentro fue desafortunado, ya que tras mantener su primer saque en el segundo set, De Miñaur optó por retirarse debido a inconvenientes en el aductor y la ingle de su pierna izquierda.

Con este triunfo, Djokovic alcanzó el título número 102 de su carrera, acercándose a la marca de otro gran jugador, el suizo Roger Federer, mientras que el récord absoluto sigue en manos del estadounidense Jimmy Connors con 109 trofeos.

En su camino hacia la victoria, el serbio cosechó importantes triunfos, como los obtenidos recientemente ante el alemán Alexander Zverev y el ruso Daniil Medvedev, lo que demuestra que a pesar de sus 39 años, sigue siendo un competidor formidable.

Además, Djokovic amplió su impresionante récord en Beijing, donde ha ganado todos los 34 partidos que ha disputado, lo que representa el mejor registro de un jugador en un torneo específico. Sus victorias anteriores en este evento se produjeron en los años 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015.