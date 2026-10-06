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Vendió su auto, dejó un trabajo estable y creó una tecnología que reduce el uso de herbicidas

Emanuel Bravi es cofundador de Avansy, un software que analiza imágenes aéreas y genera mapas que permiten aplicar herbicidas solamente donde hacen falta. Habló con Cadena 3 y contó su historia.

06/10/2026 | 14:44Redacción Cadena 3

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Emanuel Bravi y Juan Cruz Bonino fundaron Avansys.

FOTO: Emanuel Bravi y Juan Cruz Bonino fundaron Avansys.

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Emanuel Bravi tiene 25 años y es cofundador de Avansys, una startup nacida en Corral de Bustos, Córdoba. Junto a Juan Cruz Bonino desarrolló un sistema que utiliza drones e inteligencia artificial para detectar malezas en los lotes. 

El software analiza imágenes aéreas y genera mapas que permiten aplicar herbicidas solamente donde hacen falta. Para poner en marcha el proyecto, Bravi dejó su trabajo, vendió su auto, tomó deuda e invirtió sus propios ahorros. 

“Creamos un sistema que usa drones y suma inteligencia artificial. Optimiza el uso de recursos y reduce hasta un 90% los herbicidas”, explicó Bravi en diálogo con Cadena 3. Con esta tecnología, la empresa ha mapeado cerca de 50,000 hectáreas desde 2025, logrando un notable ahorro en químicos y agua.

El joven emprendedor señala que el ahorro es significativo: “El principal ahorro es herbicidas, lo que impacta económicamente y también tiene un efecto ambiental positivo. Reduce la carga química en los cultivos, lo que mejora su rendimiento”.

En cinco meses lograron tener listo el producto y luego recibieron una coinversión de aproximadamente US$10.000 de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender. En 2025 mapearon unas 10.000 hectáreas y durante 2026 ya superaron las 40.000 

"Mis familiares pensaban que era un loco arriesgando todo. Pero estaba seguro de que existía una oportunidad real”, recordó. Bravi también destacó el apoyo de su socio, Juan Cruz Bonino, y de instituciones que facilitaron el inicio de su proyecto.

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Según la empresa, el ahorro promedio de herbicidas en los lotes trabajados ronda el 75%. También calculan que evitaron utilizar unos 40.000 litros de herbicidas y 900.000 litros de agua. Avansys integra CREA Lab y fue seleccionada por un programa de sustentabilidad de Google for Startups“Queremos medir el impacto que estamos teniendo y comunicarlo de manera efectiva”, concluyó Bravi, optimista sobre el futuro de su emprendimiento y el potencial del país.

Entrevista de La Argentina Posible.

Lectura rápida

¿Quién es Emanuel Bravi?
Es un joven de 25 años y cofundador de Avansys, una startup en Córdoba.

¿Qué hace Avansys?
Desarrolla un sistema que utiliza drones e inteligencia artificial para detectar malezas en los cultivos.

¿Cuándo se fundó Avansys?
La startup nació en 2025 y ha mapeado cerca de 50,000 hectáreas desde entonces.

¿Dónde se originó la startup?
Nació en Corral de Bustos, Córdoba.

¿Por qué es importante el proyecto?
Reduce el uso de herbicidas hasta un 90%, lo que genera un impacto económico y ambiental positivo.

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