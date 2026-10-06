Furientis recibe $25 millones de Benchmark para producir interceptores de misiles de bajo costo

Furientis, una nueva startup de defensa, recibió una inyección de capital de $25 millones por parte de Benchmark, una de las firmas de capital de riesgo más reconocidas de Silicon Valley. Este financiamiento representa un paso significativo en la industria de defensa, que hasta hace poco había sido considerada un campo difícil para las inversiones de capital riesgo debido a su complejidad y controversia moral.

La decisión de Benchmark de invertir en Furientis se alinea con un cambio en la percepción de los startups de defensa, especialmente tras la creciente demanda de tecnología militar eficiente y asequible en respuesta a conflictos globales recientes. Según informes, la startup ya ha asegurado un contrato financiado con el Pentágono para la producción de interceptores de misiles de rango medio.

Con un valor estimado de $125 millones, Furientis ha demostrado su capacidad para avanzar rápidamente en el desarrollo de tecnología de defensa. En solo un año de operaciones, la compañía ha fabricado prototipos y realizado pruebas de lanzamiento, una hazaña destacada considerando el limitado financiamiento inicial de $5 millones que recibieron en una ronda anterior.

El cofundador Brody Franzen, quien anteriormente fue ingeniero jefe en Virgin Galactic, junto con Aris Simsarian, quien lideró pruebas de motores cohete en Virgin Orbit, han impulsado la misión de Furientis de ofrecer interceptores de misiles de bajo costo que pueden ser producidos rápidamente. Esta estrategia busca abordar la grave escasez de misiles que enfrenta el ejército estadounidense, que actualmente recibe entre 300 y 500 interceptores anuales, en comparación con los miles que produce China mensualmente.

"Estamos siendo superados en producción por un factor de más de 100", afirmó Franzen, señalando la urgencia de su misión. El enfoque de Furientis no es igualar la calidad de los interceptores de misiles más avanzados, sino producir sistemas que puedan ser ensamblados rápidamente utilizando componentes fácilmente disponibles, lo que los convierte en una opción atractiva para el Pentágono, que busca expandir su inventario dentro de límites presupuestarios estrictos.

A medida que la competencia en el sector de defensa se intensifica, Furientis se destaca por su capacidad de probar sus misiles cada dos semanas, mientras que las grandes empresas de defensa tradicionales enfrentan ciclos de diseño prolongados. La startup tiene la ambición de fabricar 1,000 sistemas anualmente en cada una de sus fábricas, aunque actualmente opera desde sus instalaciones en Los Ángeles y realiza pruebas de lanzamiento en White Sands, Nuevo México.

La creciente necesidad de soluciones rápidas y económicas en la defensa ha llevado a que varias startups, como Anduril y Castelion, también se apresuren a desarrollar interceptores de bajo costo. No obstante, Puttagunta, de Benchmark, considera que aún hay un amplio espacio para más empresas en este sector.