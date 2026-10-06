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Type One Energy asegura $200 millones para construir una planta de fusión para 2034

La startup Type One Energy, con sede en Tennessee, recaudó $200 millones para avanzar en su planta de fusión. La compañía confía en que su enfoque innovador permitirá una construcción más rápida y eficiente.

06/10/2026 | 10:03Redacción Cadena 3

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Type One Energy: Planta de fusión

FOTO: Type One Energy: Planta de fusión

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Type One Energy, una startup con sede en Tennessee fundada en 2019, anunció que logró recaudar $200 millones en financiamiento para construir una planta de energía de fusión. Este capital permitirá a la empresa avanzar en su objetivo de poner en funcionamiento una planta de 400 megavatios para el año 2034.

La compañía se posiciona entre las startups de fusión mejor financiadas, aunque el desarrollo en este campo es costoso y complejo. El CEO de Type One, Christofer Mowry, explicó que los fondos recaudados son un paso significativo, pero que la fusión requiere inversiones considerables debido a su naturaleza innovadora y a la complejidad de las tecnologías involucradas.

El modelo de negocio de Type One se basa en un enfoque de integración, donde la empresa diseñará la planta y sus componentes, pero dependerá de una red de proveedores seleccionados para la fabricación de los mismos. Esto les permite reducir costos y evitar gastos innecesarios asociados con la construcción de instalaciones propias.

Mowry afirmó: "La cantidad de capital que necesitamos recaudar para comercializar la fusión en Type One es de un orden de magnitud diferente a si fuéramos a ser totalmente integrados". Este modelo, según él, facilita un enfoque más ágil y efectivo para el desarrollo de tecnología de fusión.

Type One ha comenzado a formar alianzas estratégicas para llevar a cabo su proyecto. La empresa planea construir sus dos primeros dispositivos de fusión en el sitio de Bull Run de la Autoridad del Valle de Tennessee. Además, la consultora de infraestructura AECOM está trabajando en la ingeniería de Infinity Two, la primera planta comercial de la compañía. En este sentido, Type One ha establecido una colaboración con Commonwealth Fusion Systems, que ha licenciado su tecnología de imanes superconductores de alta temperatura para el diseño de su reactor.

La estrategia de Type One implica convertirse en un integrador, una empresa que ensambla un producto a partir de componentes fabricados por otros, lo que reduce los riesgos de fabricación. Sin embargo, también presenta desafíos en la gestión de la calidad de los proveedores.

La ronda de financiamiento fue liderada por Breakthrough Energy Ventures y Clutterbuck Capital, con la participación de Lowercarbon Capital, Siemens Energy Ventures y SiteGround Capital. Anteriormente, Type One había recaudado $82.5 millones en una ronda de financiamiento inicial.

Lectura rápida

¿Qué logró Type One Energy?
Recaudó $200 millones para construir una planta de energía de fusión para 2034.

¿Quién es el CEO de la empresa?
Christofer Mowry, quien explicó el modelo de negocio de la compañía.

¿Dónde se construirá la planta?
En el sitio de Bull Run de la Autoridad del Valle de Tennessee.

¿Qué empresas están colaborando con Type One?
AECOM está trabajando en la ingeniería, y Commonwealth Fusion Systems ha licenciado su tecnología de imanes.

¿Cuál es el enfoque de Type One Energy?
Utilizar un modelo de integración para reducir costos y riesgos asociados con la fabricación.

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