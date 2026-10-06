Petlibro lanza un alimentador inteligente que revoluciona el cuidado de gatos múltiples

Petlibro presentó su nuevo alimentador inteligente, el Granary 2, diseñado para hogares con múltiples gatos. Este dispositivo no solo dispensa comida, sino que también incorpora tecnología avanzada para monitorear la alimentación de los felinos.

El Granary 2 utiliza una cámara de IA en los modelos más avanzados, capaz de reconocer hasta diez gatos, lo que permite un seguimiento detallado de los hábitos alimenticios de cada mascota. Esto resulta especialmente útil en hogares con varias mascotas, donde es importante controlar la dieta de cada una.

Los modelos del Granary 2 están disponibles en diferentes rangos de precios, comenzando desde $129.99 para el modelo básico, que incluye alimentación programada y control a través de una aplicación. El modelo Granary 2 Vision, que cuenta con la cámara de IA, tiene un precio de $189.99.

El modelo más avanzado, el Granary 2 X, que cuesta $249.99, ofrece porciones personalizadas para gatos con necesidades dietéticas específicas.

Una de las características más destacadas de este alimentador es su escala incorporada, que permite medir la cantidad de comida en el tazón. Esto ayuda a los dueños a saber no solo cuánto se ha dispensado, sino también cuánto queda en el plato, proporcionando así un mejor seguimiento de la ingesta real de comida por parte de sus gatos.

El Granary 2 ofrece dos modos de alimentación: el Modo de Recarga Inteligente, que mantiene el tazón lleno con pequeñas porciones a lo largo del día, y el Modo Programado, que permite establecer horarios específicos de alimentación. También hay un botón de alimentación manual para aquellos momentos en que se desea dispensar comida fuera del horario habitual.

El modelo probado incluye una cámara de 1080p con visión nocturna, permitiendo a los dueños verificar el estado de sus gatos a distancia. Además, cuenta con audio bidireccional, lo que permite comunicarse con las mascotas a través del alimentador.

El Granary 2 envía alertas instantáneas a la aplicación en caso de problemas como bajo nivel de batería o atascos de comida, ofreciendo tranquilidad a los dueños cuando están fuera de casa. También tiene una batería de respaldo recargable para cortes de energía.

Sin embargo, es importante destacar que algunas características avanzadas requieren una suscripción al servicio Petlibro Care, que comienza en $59.99 al año, y las funciones de grabación en la nube están disponibles mediante un plan adicional de $119.99 al año.

En resumen, el Granary 2 de Petlibro se posiciona como uno de los mejores alimentadores inteligentes del mercado, aunque los propietarios que busquen opciones más económicas pueden considerar alternativas como el alimentador de Pawsync, que se ofrece a un precio de $79.99.