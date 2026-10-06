Messi, siempre rosarino: el hombre que llevó a su ciudad al mundo
El periodista de Cadena 3 Claudio Giglioni brindó, desde el Monumento a la Bandera, una profunda reflexión sobre la despedida del astro del seleccionado nacional. Mirá el video.
06/10/2026 | 10:11Redacción Cadena 3
FOTO: El astro, inmortalizado en un mural de su Rosario natal.
FOTO: Lionel Messi, en su icónico festejo con la camiseta de Newell's.
El periodista de Cadena 3 Claudio Giglioni realizó un profundo y emotivo análisis en torno a la despedida de Lionel Messi de la selección argentina con foco en lo que significa su figura para su Rosario natal.
El comentarista deportivo aludió a la decisión del capitán de cerrar su ciclo con la camiseta argentina y en la importancia de preservar el recuerdo de una trayectoria extraordinaria.
"Sin las eses, con el 'andá pa' allá, bobo'. Más rosarino no se consigue. Él siempre elige volver a su Rosario, donde están sus amigos, el barrio que transformó él, que es un museo a cielo abierto. Uno es producto de lo que rodea, y mucho de lo que es Lionel Messi lo acuñó esta ciudad", reflexionó.
Mirá el análisis completo
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Lectura rápida
¿Quién realizó el análisis sobre Lionel Messi?
El análisis fue realizado por el periodista de Cadena 3, Claudio Giglioni.
¿Qué tema aborda el análisis?
El análisis aborda la despedida de Lionel Messi de la selección argentina y su significado para su ciudad natal, Rosario.
¿Cómo describe Claudio Giglioni a Rosario en relación a Messi?
Giglioni describe a Rosario como un museo a cielo abierto que ha influido en la identidad de Lionel Messi.
¿Qué aspecto de la personalidad de Messi se menciona?
Se menciona su conexión con Rosario y su manera de hablar, reflejando su identidad local.
¿Cuál es la importancia de la trayectoria de Messi según el análisis?
Se destaca la importancia de preservar el recuerdo de la trayectoria extraordinaria de Lionel Messi en el fútbol argentino.