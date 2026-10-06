Messi, siempre rosarino: el hombre que llevó a su ciudad al mundo

FOTO: Lionel Messi, en su icónico festejo con la camiseta de Newell's.

FOTO: El astro, inmortalizado en un mural de su Rosario natal.

Por Claudio Giglioni

El periodista de Cadena 3 Claudio Giglioni realizó un profundo y emotivo análisis en torno a la despedida de Lionel Messi de la selección argentina con foco en lo que significa su figura para su Rosario natal.

El comentarista deportivo aludió a la decisión del capitán de cerrar su ciclo con la camiseta argentina y en la importancia de preservar el recuerdo de una trayectoria extraordinaria.

"Sin las eses, con el 'andá pa' allá, bobo'. Más rosarino no se consigue. Él siempre elige volver a su Rosario, donde están sus amigos, el barrio que transformó él, que es un museo a cielo abierto. Uno es producto de lo que rodea, y mucho de lo que es Lionel Messi lo acuñó esta ciudad", reflexionó.

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