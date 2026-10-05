Los intendentes de Venado Tuerto y Luján de Cuyo, parte de una generación que prioriza la gestión

Aunque pertenecen a partidos políticos distintos —el radicalismo y el PRO—, comparten una visión común sobre la gestión municipal. ¿Qué define a esta nueva generación de intendentes y cuáles son sus prioridades de gobierno?

Leonel Chiarella: Nos une el foco en la gestión, en hacer que las cosas sucedan y en resolver los problemas concretos de los vecinos desde el municipio, que es el primer mostrador del Estado. Formamos parte de una nueva generación de políticos que cree en la planificación a largo plazo más allá de los mandatos, en la obra pública sin corrupción y en la profesionalización de un Estado cada vez más eficiente. Entendemos que no venimos a refundar nuestras ciudades, sino a honrar lo que se hizo bien, corregir lo que estaba mal y ejecutar lo pendiente para que los próximos intendentes continúen ese camino. Aunque gobernamos en provincias distintas, nos une una misma forma de hacer política.

Esteban Allasina: Buscamos dar resultados concretos a la ciudadanía frente al creciente desencanto con el sector público, generado por años de discusiones sobre lo obvio. Existe un entendimiento básico de que lo que funciona en el mundo también debe aplicarse en Argentina: implementar una mejora continua, poner a las personas en el centro de las decisiones y evaluar el impacto en su calidad de vida. Ante las oportunidades que ofrecen sectores como la minería, la energía y el campo, el desafío es generar oportunidades en todas las localidades. Una vez ordenada la macroeconomía, nuestra tarea es lograr que ese progreso impacte de forma directa en las familias y recompense el esfuerzo diario de la gente.

Como intendentes que forman parte de redes de innovación como la Red de Innovación Local (RIL), ¿de qué manera intercambian experiencias y qué metodologías o tecnologías han implementado a partir de esta articulación?

Leonel Chiarella: Trabajamos principalmente en la digitalización de trámites para ganar transparencia, agilidad y sencillez, evitando que la burocracia sea una traba. Además, incorporamos metodologías del sector privado, como el método Kaizen de mejora continua proveniente de Toyota, que consiste en medir, observar, corregir y optimizar cada proceso. Gracias a su aplicación, en Venado Tuerto logramos reducir el tiempo de tramitación de la renovación del carnet de conducir de 4 horas a tan solo 40 minutos. Compartir y adaptar buenas prácticas entre municipios beneficia directamente a nuestros vecinos.

Esteban Allasina: En Luján de Cuyo desarrollamos el portal "Luján 3D", una herramienta remota disponible las 24 horas que permite consultar la normativa de cualquier parcela y cuenta con un validador automático de planos en menos de 5 minutos, un trámite que antes demoraba un mes. Al automatizar lo básico del ABL (alumbrado, barrido y limpieza) con herramientas del sector privado, el intendente puede volcar su tiempo y empatía a la dimensión humana: la creación de talleres de empleo, talleres cognitivos para adultos mayores o programas de acompañamiento en la primera infancia.

Más allá de la resolución de los problemas cotidianos, ¿cómo abordan la planificación estratégica de sus ciudades a 10, 20 o 30 años y de qué manera involucran a los vecinos en ese proceso?

Leonel Chiarella: En Venado Tuerto llevamos adelante un Plan Estratégico participativo donde trazamos una hoja de ruta con 56 proyectos prioritarios a 10 años, diseñados junto a cámaras empresarias, el sector productivo, vecinos, jóvenes y niños. Esto genera un consenso y un lenguaje común que trasciende las gestiones políticas. A dos años y medio de su marcha, ya ejecutamos o tenemos en ejecución el 70% del plan, lo que genera legitimidad, confianza y demuestra a los ciudadanos que su tiempo invertido se traduce en obras e iniciativas comunitarias concretas.

Esteban Allasina: Complementamos los planes estratégicos con el codiseño participativo de intervenciones puntuales, como las plazas de barrio, respetando lo que los arquitectos llaman "la línea del deseo" —los caminos que los propios vecinos trazan al caminarlas—. Al hacerlos partícipes desde el inicio, la comunidad siente propio el espacio público y lo cuida. De este modo, administramos la ciudad deseada por los vecinos y no una agenda guiada solo por la coyuntura. Esto genera un círculo virtuoso donde la alternancia política respeta las grandes decisiones colectivas porque son del pueblo y no de un gobierno de turno.

Entrevista de Sergio Suppo.