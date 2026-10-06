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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este martes 6 de octubre

Este martes 6 de octubre, Salta presenta un clima con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 13° y 24°. La humedad será alta y el viento soplará desde el noreste.

06/10/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta experimenta un estado de cielo con light rain, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 17°. La humedad se encuentra en un 83%, lo que genera una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es adecuada y el viento sopla a 3 m/s desde el noreste. La presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa.

El clima hoy martes 6 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 24°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante el día, con una humedad que se mantendrá alta. El viento será suave, contribuyendo a una sensación de frescura en la mañana y la tarde. La visibilidad se mantendrá buena, permitiendo una adecuada circulación en la ciudad.

Pronóstico extendido

En los próximos días, Salta presentará variaciones en el clima. Para el miércoles 7 de octubre, se anticipa un cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre 14° y 30°. El jueves 8 de octubre, se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 15° y máximas de 22°. El viernes 9 de octubre, el clima será más fresco, con mínimas de 13° y máximas de 20°. Finalmente, el sábado 10 de octubre, se espera un clima similar, con mínimas de 12° y máximas de 14°.

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