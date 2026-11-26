Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un estado del cielo con lluvias moderadas. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 20°. La humedad se encuentra en un 67%, mientras que la visibilidad es de 10000 metros. El viento sopla a 2,57 m/s desde el noreste y la presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy jueves 26 de noviembre

Para este jueves 26 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 27°. Las lluvias moderadas continuarán durante el día, con una humedad del 67% que podría generar sensación de incomodidad. El viento será leve, con una velocidad de 2,57 m/s, lo que permitirá una buena visibilidad de 10000 metros. La presión atmosférica se mantendrá en 1020 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con un clima variado. Para el viernes 27 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 32°, con cielo despejado. El sábado 28 de noviembre, la mínima será de 22° y la máxima de 34°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 29 de noviembre, se espera una mínima de 24° y una máxima de 33°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 30 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 32°, con lluvias ligeras nuevamente.