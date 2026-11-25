FOTO: El equipo de Arruabarrena se metió entre los ocho mejores del campeonato.

Boca tuvo otra noche de **superioridad** este miércoles en "La Bombonera" y se cansó de generar situaciones de peligro, especialmente en la segunda parte, para ganarle a Independiente Rivadavia por 2 a 0 y meterse en **cuartos de final** del **Torneo Clausura 2026**.

Los goleadores fueron Leandro Paredes, de penal, y Miguel Merentiel, cuando iban 17 minutos del primer tiempo y siete del segundo, respectivamente.

El triunfo deposita al equipo que dirige Rodolfo “Vasco” Arruabarrena en los cuartos de final del certamen, instancia en la que volverá a ser local ante Gimnasia La Plata, con fecha y hora a confirmar.

El “Xeneize” fue superior a su rival en todo momento, no tuvo problemas para superar un mediocampo plagado de volantes ofensivos y pudo ponerse en ventaja rápidamente, con un complemento en el que generó un sinfín de situaciones de riesgo ante un rival desorientado.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los tres minutos, cuando Luis Sequeira le robó la pelota a Milton Delgado, llegó hasta el borde del área y sacó el derechazo, que salió bajo y al cuerpo de Álvaro Montero.

Un minuto después, un centro desde la derecha cruzó toda el área y llegó para la volea de Matías Fernández, que no pudo acertarle al arco rival.

A los 17 minutos, y luego de un penal otorgado por una mano por detrás de la espalda de Ezequiel Bonifacio, Leandro Paredes cruzó un derechazo alto para colgar la pelota del ángulo y poner el 1-0.

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¡PAREDES PUSO DE PENAL EL 1-0 DE BOCA E HIZO EL TOPO GIGIO! El mediocampista Xeneize cambió penal por gol ante Independiente Rivadavia y festejó con su clásico gesto ante los hinchas. #LPFxTNTSports https://t.co/E7td7Ohx1B — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 26, 2026

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En 21 minutos, un tiro libre al segundo palo fue cabeceado para que le llegue a Iván Villalba, que definió de cabeza y le erró al ángulo izquierdo de Montero por centímetros.

No hubo más llegadas hasta los 33 minutos, con una gran jugada colectiva en la que Aranda levantó una pelota al área para que Merentiel se la baje a Belmonte, que definió de primera pero no pudo con Gómez Riga, que alcanzó a volcarse sobre su palo derecho.

En 36 minutos llegó una nueva polémica arbitral, con una dura infracción en la que Lautaro Blanco metió un “planchazo” a destiempo en la parte baja de la tibia de Matías Fernández, que Luis Lobo Medina sancionó con amarilla y, a diferencia de la jugada del penal, el VAR no se hizo presente.

La primera del complemento fue del local, a los seis minutos, con un pase filtrado para que Villa reciba por izquierda, salga hacia afuera con una gambeta espectacular y defina, aunque el achique del arquero Gómez Riga lo dejó sin opciones.

Sólo un minuto después, Paredes rompió líneas por derecha con una pelota excepcional para que Lozano ponga el centro de primera para Merentiel, que definió saltando dentro del área chica y amplió la diferencia.

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¡MERENTIEL PUSO EL 2-0 PARA BOCA! El Xeneize armó una buena jugada colectiva y la Bestia definió para aumentar la ventaja ante Independiente Rivadavia. #LPFxTNTSports https://t.co/MO9m7f9LO4 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 26, 2026

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Tomás Aranda tuvo su primera chance de peligro a los 11 minutos, al avanzar hasta la medialuna del área, acomodarse para la diestra y disparar al primer palo, pero su tiro tuvo dos desvíos y terminó en el córner. De aquel tiro de esquina, Alan Velasco sacó un buen disparo para terminar la jugada afuera del área, que se fue por encima del travesaño.

A los 23 minutos, Alan Velasco recibió y se llevó la pelota a la carrera, hasta pisar el área, abrirse y buscar un derechazo con efecto, que no salió lejos del primer palo.

Lozano volvió a crear peligro con sus trepadas por derecha cuando iban 29 minutos, al meter un buen centro para el cabezazo de Adam Bareiro, quien buscó el segundo palo y generó una gran reacción del arquero Gómez Riga.

En 34 minutos, Leonel Flores hizo su jugada característica, en la que recibe por izquierda y se hamaca para sacar el derechazo al segundo palo, pero el guardameta rival adivinó sus intenciones y despejó un disparo bajo.

Gómez Riga volvió a ser protagonista de la noche en 43 minutos de la segunda etapa, con una doble atajada destacable ante los intentos de Bareiro, de afuera del área, y Flores, en el rebote.

Transmisión de Cadena 3

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