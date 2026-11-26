Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de cielo despejado. La temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 20°. La humedad se encuentra en un 99%, lo que genera una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el sureste, contribuyendo a la sensación de frescura en el ambiente. La presión atmosférica es de 1021 hPa.

El clima hoy jueves 26 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 29°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado. La humedad alta puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. El viento será suave, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se anticipan cálidos. El viernes 27 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 33°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 28 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 36°, con cielo despejado. El domingo 29 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 38°, manteniendo el cielo despejado. Para el lunes 30 de noviembre, se espera una mínima de 22° y una máxima de 39°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el martes 1 de diciembre, la mínima será de 23° y la máxima de 32°, con cielo cubierto.