Investigadores de la Universidad de Miami han realizado un hallazgo sorprendente: descubrieron lagos de salmuera a más de una milla (1,770 metros) bajo la superficie del Mar Rojo, específicamente en el Golfo de Aqaba. Estos lagos submarinos, que poseen una salinidad extrema, podrían proporcionar valiosas pistas sobre la formación de los océanos de la Tierra y guiar la búsqueda de vida en otros planetas.

El descubrimiento fue liderado por el profesor Sam Purkis, quien se desempeña como presidente del Departamento de Geociencias Marinas de la Universidad de Miami, en colaboración con OceanX. Utilizando un vehículo submarino operado de forma remota (ROV), el equipo localizó estos lagos en una expedición que se destacó por su dificultad, ya que se realizó en las últimas etapas de un largo buceo de diez horas. "Tuvimos mucha suerte", afirmó Purkis, quien destacó que la detección se produjo en los últimos cinco minutos de la inmersión.

Los lagos de salmuera son considerados uno de los entornos más extremos del planeta. A pesar de su alta concentración de sal y la completa ausencia de oxígeno, estos cuerpos de agua albergan una sorprendente comunidad de vida microbiana. La investigación previa en los lagos de salmuera del Mar Rojo ya había identificado moléculas biológicamente activas con potenciales propiedades anticancerígenas. "Hasta que no comprendamos los límites de la vida en la Tierra, será difícil determinar si los planetas extraterrestres pueden albergar seres vivos", explicó Purkis.

Además de su importancia biológica, estos lagos actúan como archivos naturales de la historia geológica de la región. Su cercanía a la costa y sus condiciones únicas permiten la preservación de evidencias de tsunamis, inundaciones y terremotos que han ocurrido en el Golfo de Aqaba a lo largo de miles de años. La actividad tectónica regional ha producido numerosas fallas y fracturas en el lecho marino, lo que añade una capa de complejidad a este ecosistema.

En el año 2022, Purkis y su equipo ya habían encontrado evidencia de un deslizamiento submarino de hace 500 años que probablemente generó un tsunami significativo. Comprender la historia de estos eventos podría tener implicaciones importantes para el desarrollo costero en países como Egipto y Arabia Saudita.

El estudio, titulado "Descubrimiento de los lagos de salmuera del NEOM en el Golfo de Aqaba, Mar Rojo", fue publicado en Communications Earth & Environment. El equipo de investigación incluyó a destacados científicos de diversas instituciones, como King Abdullah University of Science and Technology y el MARUM de Alemania, entre otros.

Este descubrimiento no solo amplía nuestro entendimiento sobre la vida en condiciones extremas, sino que también abre nuevas vías para investigar cómo se formaron los océanos de la Tierra y la posibilidad de vida en otros mundos. Para más información, se puede ver el documental de NEOM OceanX sobre este descubrimiento en el siguiente enlace: https://youtu.be/bWNftnYDx9c.