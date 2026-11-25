FOTO: El recibimiento de los hinchas de Boca.

La Bombonera volvió a vibrar con toda su pasión. En la previa del partido de octavos de final del Torneo Clausura ante Independiente Rivadavia, los hinchas de Boca organizaron un recibimiento espectacular para el plantel, recién consagrado campeón de la Tabla Anual y de la Copa Sudamericana.

En el video se puede ver la fiesta en las tribunas: cánticos, banderas azul y oro y un clima de euforia que envolvió al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. La hinchada no solo celebró los títulos recientes, sino que impulsó al plantel para el nuevo desafío local.

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EL PASILLO DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA A BOCA POR SU TÍTULO DE LA TABLA ANUAL. ?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/WDn6kwTWSD — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2026

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Además, Independiente Rivadavia le hizo un pasillo al "Xeneize" por los campeonatos obtenidos.

El partido, disputado este miércoles por la noche en el estadio Alberto J. Armando formaba parte de los playoffs del Clausura. Boca buscaba avanzar a los cuartos de final, donde esperaba el ganador entre Gimnasia y Newell’s.