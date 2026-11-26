FOTO: Sigue la búsqueda de atrapados por inundación que mató a 13 en mina ilegal en Indonesia

YAKARTA, Indonesia (AP) — Los rescatistas se enfrentaban el jueves al alto nivel del agua, la oscuridad y a un terreno estrecho, resbaladizo y accidentado mientras buscaban a otros 13 mineros que se cree que quedaron atrapados por la inundación en una mina ilegal de oro, de donde se han recuperado ya 13 cuerpos.

Los mineros buscaban pepitas de oro el lunes por la noche cuando las fuertes lluvias hicieron que el río Ciseureuh se desbordara hacia un pozo minero en la regencia de Bogor, en la provincia de Java Occidental. Varias personas lograron escapar de un tramo de la excavación antes de que las aguas llenaran el pozo, cuya profundidad se estima en unos 100 metros (330 pies), en una zona montañosa al sur de la capital, Yakarta.

Las autoridades indicaron que no fueron notificadas de inmediato porque los mineros operaban sin los permisos necesarios, y que, en un primer momento, mineros y residentes intentaron bombear el agua del lugar por su cuenta antes de que la situación se volviera inmanejable.

La policía recibió los primeros reportes de mineros atrapados unas 16 horas después de que ocurriera la inundación, y la empresa minera estatal PT Antam, que tiene una explotación cerca, remitió un informe formal a la Agencia de Búsqueda y Rescate de Yakarta poco después de la medianoche del miércoles, lo que activó una operación de rescate a gran escala.

Los equipos de búsqueda y rescate utilizaron bombas de agua sumergibles para extraer el agua del agujero e intentaron cerrar las aberturas por donde se filtraba el agua subterránea.

El operativo del jueves, en el que participaban 325 efectivos, se centró en dos pozos mineros adyacentes y empleó técnicas de acceso con cuerdas para llegar a las víctimas, informó la jefa de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Yakarta, Desiana Kartika Bahari.

El pozo inundado estaba cerca de instalaciones operadas por la unidad de minería de oro Pongkor de PT Antam, pero la empresa señaló que el incidente no estaba relacionado con sus operaciones.

La minería informal es habitual en Indonesia, donde miles de personas trabajan en condiciones peligrosas. Los mineros enfrentan riesgos que incluyen deslizamientos de tierra, inundaciones y derrumbes de túneles, mientras que el procesamiento del oro a menudo implica mercurio y cianuro tóxicos, los trabajadores suelen usar poca o ninguna protección.