Un consorcio de inversionistas que incluye a un prestamista del gobierno de Estados Unidos ha anunciado que acordó adquirir los activos energéticos internacionales de la petrolera rusa Lukoil. Este consorcio, encabezado por la gestora de activos Eldridge, también cuenta con la participación de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (International Development Finance Corp.), un prestamista gubernamental, junto a Catena Investment Holding, una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos, y el banco de inversión Xtellus Capital Partners, con sede en Nueva York.

La empresa rusa había expresado a principios de año su intención de vender sus activos internacionales a una firma estadounidense de capital privado, buscando desprenderse de su cartera global ante la amenaza de sanciones por parte de Estados Unidos. Según los términos del acuerdo, el consorcio adquirirá Lukoil International, que posee activos no rusos, incluidos yacimientos de petróleo y gas, refinerías, oleoductos y otra infraestructura en 11 países. Actualmente, estas operaciones producen aproximadamente 350.000 barriles equivalentes de petróleo al día, según un comunicado del consorcio.

El acuerdo contempla que el consorcio intercambie acciones rusas restringidas de Lukoil y de otras empresas rusas por toda la liquidez de Lukoil International. Esta maniobra evitaría que el consorcio liderado por Estados Unidos realice pagos directos en efectivo a Rusia a cambio de los activos. La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional recibiría una participación accionaria en representación de Estados Unidos. Un funcionario de la corporación, que habló bajo condición de anonimato, subrayó que la participación de la agencia en el acuerdo tiene como objetivo proteger los intereses de Estados Unidos y minimizar el riesgo de que se involucren rivales, considerando que los activos de Lukoil son cruciales para la seguridad energética de Estados Unidos y sus aliados.

Sin embargo, el representante Gregory Meeks, demócrata de mayor rango en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, criticó el acuerdo, argumentando que el gobierno de Trump estaba eludiendo una prohibición del Congreso que prohíbe a la DFC invertir en Rusia, una medida diseñada para presionar a Moscú a poner fin a la guerra en Ucrania. Meeks expresó: "La DFC existe para impulsar el desarrollo en mercados emergentes, no para servir como vehículo financiero para los amigos ricos y bien conectados del presidente Trump."

El ex presidente ha tomado decisiones en los últimos meses que suavizan su postura hacia Moscú, como aceptar la compra de diésel ruso para intentar reducir los precios globales de energía, reunirse con el presidente ruso Vladímir Putin, llamándolo amigo, y suspender nuevas sanciones contra Rusia pocos días antes de su implementación.

El acuerdo sobre el diésel también encontró resistencia en el Congreso, donde tanto demócratas como republicanos argumentaron que cualquier embarque ruso violaría una prohibición de 2022 sobre las importaciones de energía de Rusia. Aunque el Departamento del Tesoro autorizó temporalmente transacciones de diésel ruso que normalmente estarían sujetas a sanciones de Estados Unidos, dos buques petroleros que se dirigían a Estados Unidos cambiaron de rumbo tras advertencias de autoridades estatales y federales sobre las posibles consecuencias legales de facilitar tales envíos.

A comienzos de este año, Lukoil había buscado vender sus activos internacionales al grupo estadounidense Carlyle. El Departamento del Tesoro le había otorgado hasta el 28 de febrero para deshacerse de sus activos en el extranjero. Trump impuso sanciones a Lukoil y a Rosneft, las dos principales empresas petroleras de Rusia, en octubre de 2025, con el objetivo de promover un alto el fuego en la guerra de Rusia contra Ucrania. Además, en septiembre, firmó una ley destinada a aumentar la presión sobre la economía rusa y a interrumpir los recursos financieros que sustentan la guerra. Sin embargo, el mes pasado, firmó una orden ejecutiva que suspendió el nuevo paquete de sanciones justo antes de su implementación.