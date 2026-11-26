Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un estado del cielo con lluvias ligeras y una temperatura de 18°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 100%. La visibilidad es de 5000 m y el viento sopla a 1.54 m/s desde el oeste.

El clima hoy jueves 26 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 24°. Las lluvias continuarán durante el día, con una humedad del 100% que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. La visibilidad se mantendrá en 5000 m y el viento será leve, contribuyendo a un ambiente fresco y húmedo.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica: el viernes 27 de noviembre, mínima de 16° y máxima de 30° con cielo despejado; el sábado 28 de noviembre, mínima de 18° y máxima de 32° con lluvias ligeras; el domingo 29 de noviembre, mínima de 20° y máxima de 34° con lluvias moderadas; y el lunes 30 de noviembre, mínima de 24° y máxima de 36° con lluvias moderadas.