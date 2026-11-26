Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este jueves 26 de noviembre
Este jueves 26 de noviembre, Tucumán presenta un clima con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 17° y 24°. La humedad alcanzará el 100%, lo que generará una sensación térmica similar a la temperatura actual.
FOTO: Clima en Tucumán: lluvias y temperaturas suaves para el jueves 26 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.
Ahora
Las condiciones actuales en Tucumán indican un estado del cielo con lluvias ligeras y una temperatura de 18°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 100%. La visibilidad es de 5000 m y el viento sopla a 1.54 m/s desde el oeste.
El clima hoy jueves 26 de noviembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 24°. Las lluvias continuarán durante el día, con una humedad del 100% que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. La visibilidad se mantendrá en 5000 m y el viento será leve, contribuyendo a un ambiente fresco y húmedo.
Pronóstico extendido
Para los próximos días, el pronóstico indica: el viernes 27 de noviembre, mínima de 16° y máxima de 30° con cielo despejado; el sábado 28 de noviembre, mínima de 18° y máxima de 32° con lluvias ligeras; el domingo 29 de noviembre, mínima de 20° y máxima de 34° con lluvias moderadas; y el lunes 30 de noviembre, mínima de 24° y máxima de 36° con lluvias moderadas.