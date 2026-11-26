Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de light rain, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica se mantiene en 16°, mientras que la humedad alcanza un 95%. La visibilidad es de 5000 metros y el viento sopla a 1.54 m/s desde el noroeste. La presión atmosférica es de 1022 hPa.

El clima hoy jueves 26 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 20°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, con una humedad que se mantendrá elevada. El viento será suave, contribuyendo a una sensación de frescura en la mañana. La visibilidad se mantendrá adecuada, permitiendo una buena circulación en la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con temperaturas en ascenso. Para el viernes 27 de noviembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 26°, también con light rain. El sábado 28 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 16° y 29°, manteniendo la tendencia de lluvias ligeras. El domingo 29 de noviembre, se prevé un aumento en las temperaturas, con mínimas de 17° y máximas de 32°, continuando con light rain. Finalmente, el lunes 30 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 35°, con moderate rain en el pronóstico.