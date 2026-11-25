Cuando te registrás en un hotel o en un formulario, ¿qué colocás en el apartado de ocupación?

Pongo "arquitecta", porque es mi profesión de base. Aunque a esta altura haga muchas otras cosas, sigo amando la arquitectura, el diseño y el proyecto.

Siendo sobrina de Eduardo Falú y hermana de Juan Falú, pertenecés a una familia con profunda presencia musical. ¿Cómo llegó la arquitectura a tu vida?

En mi casa el arte y la música siempre estuvieron presentes de manera muy fuerte, ya que mi padre era un gran melómano que tocaba diversos instrumentos. Sin embargo, en mi vocación influyó mucho una parienta arquitecta, que proyectó parte de la casa de mis padres en Tucumán. Era una profesional extraordinaria y una transgresora para su época a quien miraba con mucha admiración. Comprendí que la arquitectura es también una forma de arte.

¿Qué distingue a la arquitectura de otras disciplinas artísticas y cómo se conecta con el uso del espacio público?

La arquitectura es un arte que se puede objetivar y comprobar en la práctica cotidiana: en cómo se resuelven las funciones, las problemáticas ambientales y la estética. Pero fundamentalmente importa cómo la usa la gente, y en particular me interesa cómo la habitan y la aprovechan las mujeres y la juventud.

Estás trabajando en proyectos sobre ciudades pensadas para el cuidado. ¿En qué consiste exactamente este concepto?

Los cuidados ocurren en el territorio, en cada barrio y espacio público por donde transitan los niños o las personas mayores. Según datos del INDEC en la Argentina, las mujeres dedican 6,4 horas diarias a tareas de cuidado, mientras que los varones dedican 3,3 horas. Cuestionamos esa desproporción porque es necesario regalarle tiempo a las mujeres y avanzar hacia una corresponsabilidad en el cuidado donde participen los varones, la comunidad, el Estado y el mercado, caminando hacia una sociedad del cuidado.

Frente a los cambios demográficos y al aumento de la expectativa de vida, ¿cómo se cuida a las personas mayores en nuestras ciudades?

Vivimos más tiempo, pero esas personas mayores no están siendo cuidadas debidamente. En Córdoba, por ejemplo, hemos relevado quiénes cuidan a los ancianos y la respuesta es que la contención recae principalmente en las familias y en la comunidad. Cuando los adultos mayores pierden autonomía, en general son las hijas las que terminan dejando de trabajar para cuidar a sus padres por falta de servicios e infraestructura pública.

En ciudades europeas o norteamericanas es frecuente ver a adultos mayores transitando con autonomía. ¿Por qué en la Argentina se observa menos su presencia en las calles y plazas?

Porque allá existen veredas transitables y equipamientos adaptados, como colectivos con plataformas bajas a nivel o bancas y barandas colocadas cada 80 metros para apoyarse. Todo eso es diseño urbano accesible. En nuestro país, los decisores políticos y técnicos todavía no comprenden del todo la necesidad de politizar e intervenir en la vida cotidiana para garantizar condiciones físicas adecuadas a la infancia, la juventud y los adultos mayores.

¿Qué pequeñas intervenciones urbanas pueden marcar una gran diferencia en la calidad de vida y la percepción de seguridad?

Medidas de muy bajo costo fiscal generan un enorme impacto. Por ejemplo, la poda de ramas para que la luz de los faroles llegue a la vereda hace que las mujeres y los jóvenes se sientan contenidos y seguros al caminar. Asimismo, el mantenimiento de plazas, la limpieza, el equipamiento adecuado y los espacios para actividades como el skate ofrecen contención a las nuevas generaciones y dignifican el hábitat.

En las últimas décadas las mujeres se incorporaron masivamente al mercado laboral, pero mantienen la carga de las tareas del hogar y el cuidado de los deudos. ¿De qué manera el Estado y la sociedad deben responder a esta realidad?

La salida de las mujeres al mundo del trabajo es un camino sin retorno, pero se requiere adecuar las normativas e instituciones. Un ejemplo claro es la licencia por paternidad, que en la Argentina es de apenas dos días para los varones. Se necesita avanzar hacia licencias parentales compartidas y más amplias —como ocurre en los países nórdicos o como impulsaron Lula en Brasil y la Universidad Nacional de Córdoba con 15 días— para generar equidad y evitar que las mujeres deban renunciar a su desarrollo profesional o académico.

Mencionabas la experiencia de las "Manzanas del Cuidado" en Bogotá. ¿Cómo funciona ese modelo de infraestructura urbana?

La Alcaldía Mayor de Bogotá identificó las zonas de mayor pobreza y densidad de hogares con jefatura femenina única —que en América Latina ya superan el 30%— y aprovechó equipamientos preexistentes como escuelas, dispensarios y clubes. Allí concentró servicios integrales de cuidado para niños, personas con discapacidad y adultos mayores, e incorporó lavanderías comunitarias. Así, mientras la ropa se lava, las mujeres pueden realizar cursos de computación o actividad física. Esto implica reconocer el cuidado como un trabajo y un derecho.

¿Cómo inciden la limpieza y la iluminación del espacio público en la prevención de la violencia y la construcción de ciudadanía?

La suciedad y los basurales generan desapego e inseguridad, afectando de manera desproporcionada a las jóvenes que deben atravesar esos entornos en barrios informales. La limpieza, la iluminación y el equipamiento son atributos urbanos que generan calidad de vida, otorgan seguridad y reducen los temores. Además, debemos visibilizar y reconocer el trabajo no remunerado de las cuidadoras comunitarias en comedores y merenderos, el cual representa casi el 16% del PBI según datos del INDEC.

Para cerrar la entrevista con nuestra recomendación habitual, ¿qué libro, película o serie sugerís a la audiencia?

En literatura, recomiendo "Muerte y vida de las grandes ciudades", de Jane Jacobs, una obra fundamental sobre la calidad de vida urbana y la preservación de los barrios. Y, en cine, sugiero la película japonesa "Perfect days" ("Un día perfecto"), que refleja de manera hermosa el valor del cuidado en la vida cotidiana.

Entrevista de Sergio Suppo.