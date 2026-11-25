FOTO: El emotivo mensaje de Marta Fort en el aniversario de la muerte de Ricardo Fort.

La influencer Marta Fort dedicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales en memoria de su padre, Ricardo Fort, al cumplirse 13 años de su partida.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el empresario chocolatero, conocido en los medios como "El comandante", falleció el 25 de noviembre de 2013, a la edad de 45 años.

En su publicación, Marta compartió una imagen familiar y expresó su reflexión sobre la pérdida: "25/11, fecha que queda en mi memoria y que marcó un antes y un después en mi vida".

La influencer continuó: "La fecha va a pesar siempre y siempre se va a extrañar la presencia de mi figura paterna e ícono. Adelantado, avasallante e irrepetible como lo fue mi papá".

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Marta Fort , le dedicó una publicación en IG a su papá Ricardo Fort , en un nuevo aniversario de su fallecimiento ??? “La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte” https://t.co/pt2jZa3VQj — Ptc Recargado (@PtcRecargado) November 25, 2026

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En el momento de su fallecimiento, tanto ella como su hermano mellizo tenían apenas 9 años. Ricardo Fort murió a causa de un paro cardiorrespiratorio relacionado con una hemorragia digestiva masiva y un cuadro de sepsis generalizada. "13 años sin vos. Cómo extraño esos pequeños momentos que hoy son enormes recuerdos", reflexionó.

Además, agradeció por las enseñanzas y los valores que le dejó: "Gracias por todo lo que me enseñaste, por los valores que me dejaste y por enseñarme a seguir adelante. Mucho de lo que soy hoy es gracias a vos".

En su emotivo mensaje, también compartió su deseo: "Cuánto daría por un abrazo más y por contarte todo lo que viví desde que te fuiste", lamentó.

Finalmente, confesó: "La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte".