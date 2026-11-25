Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy miércoles 25 de noviembre.
El sorteo número 26623 de la quiniela nocturna se realizó el miércoles 25 de noviembre a las 21:00, destacando el número 2252 en la primera posición, interpretado como "Madre e hijo".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26623, correspondiente a la quiniela nocturna, se llevó a cabo el miércoles 25 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 2252, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Madre e hijo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2252
2° 0005
3° 2816
4° 0301
5° 1254
6° 4043
7° 4709
8° 2553
9° 2675
10° 0866
11° 1799
12° 0420
13° 9905
14° 5480
15° 8347
16° 8672
17° 7356
18° 6258
19° 5814
20° 4191
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
Se realizó el sorteo número 26623 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sorteo tuvo lugar el miércoles 25 de noviembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número ganador fue 2252, interpretado como "Madre e hijo".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
La información está disponible en Cadena 3 Argentina.