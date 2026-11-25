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El número de sorteo 26623, correspondiente a la quiniela nocturna, se llevó a cabo el miércoles 25 de noviembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 2252, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Madre e hijo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2252

2° 0005

3° 2816

4° 0301

5° 1254

6° 4043

7° 4709

8° 2553

9° 2675

10° 0866

11° 1799

12° 0420

13° 9905

14° 5480

15° 8347

16° 8672

17° 7356

18° 6258

19° 5814

20° 4191