El 18 de diciembre de 2019, astrónomos observaron un fenómeno inusual en una estrella de la Gran Nube de Magallanes, una galaxia satélite de la Vía Láctea. Durante aproximadamente una hora, la estrella brilló intensamente antes de volver a su estado normal. Este cambio gradual sugirió que un objeto invisible había pasado entre la Tierra y la estrella, curvando su luz hacia nosotros. Posteriormente, la estrella no mostró más variaciones en su brillo.

Los investigadores llamaron a este objeto misterioso Phoebe, aunque su verdadera identidad sigue siendo un enigma. El evento parece ser un ejemplo de microlente gravitacional, un fenómeno previsto por la teoría de la relatividad general de Einstein. Cuando un objeto compacto de suficiente masa pasa frente a una estrella distante, su gravedad curva la luz de la estrella, aumentando temporalmente su brillo. Esto produce un patrón reconocible que se diferencia de los cambios causados por estrellas variables, flares estelares o asteroides en tránsito.

Un equipo de astrónomos de la Universidad de Swinburne en Melbourne identificó la señal al examinar observaciones de un estudio que monitorea frecuentemente las estrellas en la Gran Nube de Magallanes. El patrón distintivo convenció al equipo de que habían detectado un verdadero evento de microlente gravitacional, aunque la naturaleza del objeto responsable aún era incierta.

Posibles explicaciones para Phoebe

Los investigadores propusieron tres posibles explicaciones para Phoebe. Una opción es que se trate de un planeta errante expulsado de su sistema solar original, que ahora viaja solo a través de la Vía Láctea. Otra posibilidad es que sea un planeta similar que se encuentra dentro de la Gran Nube de Magallanes. Si esta segunda opción resulta correcta, Phoebe se convertiría en el primer planeta descubierto a través de microlentes gravitacionales más allá de nuestra galaxia.

Sin embargo, la tercera posibilidad es aún más extraordinaria: Phoebe podría ser un agujero negro primordial, un objeto antiguo que se formó en los momentos iniciales del universo. A diferencia de los agujeros negros ordinarios, que se desarrollan cuando estrellas masivas colapsan, los agujeros negros primordiales podrían haber surgido de regiones extremadamente densas del espacio durante las primeras fracciones de segundo después del Big Bang. Estos objetos habrían existido mucho antes de que aparecieran las primeras estrellas.

Una señal de una hora revela una pista sorprendente

La duración inusualmente corta del brillo proporciona una pista importante sobre la masa de Phoebe. Los eventos de microlente gravitacional dependen en parte de cuán masivo es el objeto interviniente. Generalmente, los objetos más ligeros producen eventos más cortos, aunque su velocidad y posición también influyen en la duración de la magnificación.

La señal de Phoebe duró aproximadamente 60 minutos, colocándola cerca del límite de detección de los actuales estudios astronómicos. Usando la duración observada y sus modelos del evento, los investigadores estimaron que el objeto tiene una masa aproximadamente tres veces la de la Luna. Esto lo haría considerablemente menos masivo que cualquier planeta en nuestro sistema solar y muy pequeño para ser un agujero negro convencional formado por el colapso de una estrella.

Los agujeros negros producidos por colapso estelar generalmente tienen masas de al menos cinco veces la del Sol. La masa estimada de Phoebe cae muy por debajo de ese umbral. Si el objeto misterioso realmente es un agujero negro, su pequeña masa apuntaría hacia un origen primordial en lugar de la muerte de una estrella.

¿Podría Phoebe ser un agujero negro primordial vinculado a la materia oscura?

Para investigar a qué población podría pertenecer Phoebe, los investigadores compararon la probabilidad de que el objeto se originara en diferentes poblaciones. Estas incluyeron estrellas en la Vía Láctea, estrellas en la Gran Nube de Magallanes y objetos asociados con el halo de materia oscura circundante.

Los resultados favorecieron fuertemente al halo de materia oscura. Según los cálculos del equipo, Phoebe tiene aproximadamente 100,000 veces más probabilidades de pertenecer a esta población que a una asociada con materia estelar ordinaria. Esta enorme diferencia hace que una posible conexión con la materia oscura sea particularmente intrigante, aunque no establece que Phoebe sea un agujero negro primordial.

Si la interpretación del agujero negro primordial es correcta, Phoebe podría ser uno de los objetos más antiguos jamás detectados. Podría haberse formado antes de que existieran los primeros átomos y estrellas, cuando el universo aún experimentaba las condiciones extremas que siguieron al Big Bang.

Durante aproximadamente 13 mil millones de años, un objeto como Phoebe podría haber viajado sin ser visto a través del espacio, dejando casi sin rastro su existencia. Luego, en una sola noche de diciembre de 2019, su gravedad pudo haber magnificado brevemente la luz de una estrella distante, ofreciendo a los astrónomos un vistazo notable a algo nacido cerca del principio mismo del universo.