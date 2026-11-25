FOTO: HBO Max confirmó la fecha de estreno de la tercera temporada de The Pitt.

Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- La plataforma de streaming HBO Max anunció este miércoles la fecha de lanzamiento de la tercera temporada de The Pitt, el aclamado drama médico que tiene como protagonista a Noah Wyle, conocido por su papel en ER.

La serie se estrenará el próximo jueves 7 de enero de 2027 y, al igual que en sus temporadas anteriores, constará de 15 episodios que se irán publicando semanalmente.

Creada por R. Scott Gemmill y producida por John Wells junto a Wyle, la trama de la serie se centra en las exigencias y desafíos que enfrenta el equipo de emergencias del Pittsburgh Trauma Medical Center.

Desde su lanzamiento en enero de 2025, la serie se ha consolidado como uno de los mayores éxitos de la plataforma, logrando incluso el premio Emmy a la mejor serie dramática.

¿De qué trata la tercera temporada de The Pitt?

La nueva temporada retomará la acción un poco más de cuatro meses después del cierre de la segunda, que culminó en una guardia del 4 de julio. La historia se sitúa el 12 de noviembre de 2026, un día después del Día de los Veteranos en Estados Unidos.

Este episodio marca el regreso del doctor Michael "Robby" Robinavitch (Noah Wyle) al hospital, tras haber tomado un año sabático para recuperarse de su desgaste físico y emocional. Su vuelta se dará en un contexto de cambio de turno y ante la llegada de casos críticos en la antesala de las festividades de fin de año.

Además de Wyle, volverán al elenco los actores Katherine LaNasa (Dana Evans), Patrick Ball (Dr. Langdon), Fiona Dourif (Dra. McKay), Taylor Dearden (Dra. King), Isa Briones (Dra. Santos), Gerran Howell (Dr. Whitaker), Shabana Azeez (Victoria Javadi), Sepideh Moafi (Dra. Al-Hashimi) y Shawn Hatosy (Dr. Abbot).

Asimismo, se ha confirmado la incorporación de Ayesha Harris como personaje regular, mientras que Supriya Ganesh, quien interpreta a la Dra. Samira Mohan, no regresará. Nuevos residentes y pacientes también se sumarán a la historia.